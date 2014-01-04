عمليات اداری تمديد رواديد گذرنامه خانواری و مجردی در البرز آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بهزاد جعفری با بیان این مطلب در خصوص طرح تمدید روادید گذرنامه های خانواری اتباع خارجی اظهار داشت: بیشترین حضور اتباع خارجی در ایران، مربوط به کشور افغانستان است که از سال گذشته دولت جمهوری اسلامی ایران شرایط را به گونه ای فراهم نموده است تا اتباع خارجی دارای گذرنامه خانواری حضور قانونی در کشورمان داشته باشند.



وی افزود: آخرین مهلت اقامت اتباع افغانی دارای گذرنامه های خانواری تا تاریخ 15 شهریور 92 بوده که می بایست به کشور خود باز می گشتند، اما بنا به شرایط موجود در افغانستان، فرصت دوباره ای به اتباع مذکور برای آخرین بار داده شده است.



جعفری با اشاره به سايت اختصاص يافته به آدرس samandehi-nobat.ir از خانوارهاي مشمول طرح خواست از تاريخ 03/10/92 لغایت 30/11/92 با مراجعه به سايت مذكور مقدمات اوليه اخذ نوبت را انجام دهند.



وی افزود: در حال حاضر در استان البرز 10 دفتر کفالت، اقامت و اشتغال اتباع خارجی وجود دارد که اتباع افغانی می توانند از تاریخ 14/10/92 برای دریافت خدمات اداری به این دفاتر مراجعه نمایند.



مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی در تشریح واجدین شرایط طرح تمدید روادید گذرنامه های خانواری و مجردین اتباع خارجی اظهار داشت: کسانی می توانند در طرح فراخوان دارندگان گذرنامه خانواری و مجردین شرکت کرده و در سامانه ثبت نام نمایند که دارای شرایط ذیل باشند؛



1-دارندگان گذرنامه خانواری که در داخل کشور اقدام به اخذ اقامت نموده و اقامت آنها در داخل گذرنامه درج شده باشد.



2-گذرنامه بایستی دارای مهر قرمز ممنوعیت تردد به مناطق ممنوعه باشد.



3-دارندگان گذرنامه مجردی که در سال 1389در طرح شناسائی شرکت و پس از بازگشت به افغانستان با دریافت ویزای وثیقه مجدد وارد کشور شده و اقدام به تمدید ویزای خود نموده اند.

4-گذرنامه های مذکور علاوه بر ویزای اولیه باید دارای تمدید روادید باشد.



وی افزود: سایر اتباع افغانی مقیم کشور که دارای شرایط بالا نیستند از ثبت نام در طرح فراخوان و مراجعه به سامانه خودداری کنند.



جعفری خاطرنشان کرد: مشمولین طرح قبل از مراجعه به دفاتر کفالت گذرنامه خود را بررسی نموده و چنانچه تاریخ انقضای گذرنامه قبل از تیرماه سال 1393 باشد با مراجعه به سفارت افغانستان در تهران و یا مراجعه به سرکنسولگرهای افغانستان در سایر استانها گذرنامه خود را مجدد تمدید نمایند تا در زمان مراجعه به دفاتر مزبور دچار مشکل نشوند.



