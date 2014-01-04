تساوي تيم فوتبال بانوان پاس همدان مقابل ملوان بندر انزلي

به گزارش خبرنگار مهر، تيم بانوان پاس همدان در هفته پانزدهم ليگ برتر فوتبال بانوان عصر ديروز در استاديوم قدس همدان به جدال با تيم ملوان بندر انزلي رفت.

در این دیدار ابتدا در دقیقه 31 مرضیه نیکخواه اولين گل پاس را به ثمر رساند اما در ادامه و در دقيقه 45 تيم ملوان بندر انزلي گل تساوي را به تيم پاس همدان زد تا دو تيم در نيمه اول كار را با تساوي به پايان برسانند.

حملات دو تیم در نیمه دوم نيز نتیجه ای در بر نداشت و بازي بين دو تيم در نهايت با تساوي يك بر يك به پايان رسيد و همچنين امتياز اين بازي نيز بين دو تيم تقسيم شد.

تيم بانوان پاس همدان در حالي به مصاف با تيم ملوان بندر انزلي رفت كه با انجام 14 بازي و كسب 19 امتياز در رده چنج جدول قرار داشت.

همچنين تيم ملوان بندر انزلي نيز با انجام 13 بازي و كسب 33 امتياز در رده سوم جدول جاي گرفته بود.