به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری قبل از ظهر شنبه در دیدار با اعضای هسته گزینش استان قم ضمن تبریک حلول ماه ربیع بیان کرد: کار هسته گزینش اهمیت بسیاری دارد و اقدامی است که مبانی هر نوع حرکت سازنده در کشور است.

وی با اشاره به اینکه نقش نیروی انسانی در هر سازمان و مجموعه نقشی تعیین کننده است، افزود: در هر نظام اسلامی معیارهای علمی و عملی برای گزینش افراد وجود دارد که شاید در نظام‌های دیگر این همه دقت و ملاحظه وجود نداشته باشد.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ادامه داد: تاکیدی که اسلام راجع به خصوصیات یک کارگزار و کارمند دارد در سایر نظام‌های دیگر مشاهده نمی‌شود.

وی بیان کرد: آنچه دارای اهمیت است این است که شغل‌ها باید متناسب با شاغلان باشند و چنانچه سنخیت ارتباط بین این دو برقرار شود می‌توان نقش مهمی در جامعه ایفا کرد و آثار و برکات نیرویی که در آن پست گمارده می‌شود به خوبی مشاهده خواهد شد.

مدیر تنها نباید به کارهای روزمره اکتفا کند

آیت الله حسینی بوشهری گفت: مدیر تنها نباید به کارهای روزمره اکتفا کند بلکه در موارد بحران نیز باید کارآیی لازم را داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه متاسفانه ابزار کار در شناسایی استعداد‌ها کند است، افزود: چنانچه هسته گزینشی در جلسات خود بتوانند ابتکاراتی برای شناسایی بهترین‌ها برای گماردن در مشاغل مختلف داشته باشند می‌توانند نقش مهمی را ایفا کنند.

نماینده مجلس خبرگان رهبری بیان کرد: افرادی که در شرایط سخت به راحتی شانه خالی می‌کنند نمی‌توانند مدیران موفقی باشند.

وی گفت: امیرالمومنین(ع) تعبیر می‌کند که انحطاط دولت‌ها در سایه این است که اصول اصلی و اساسی در یک سیستم از بین برود و مسائل حاشیه‌ای اصل شود و افراد سست و ناتوان و بدون هویت جلو بیفتند و افراد کاردان به حاشیه بروند.

آیت الله حسینی بوشهری با اشاره به ضرورت توجه به شایسته سالاری در هسته‌های گزینشی افزود: زمانی که انسان می‌خواهد فردی را برای مسئولیتی قرار دهد باید تحولات سیاسی و وضعیت روحی او را نیز مورد توجه قرار دهد.

کارگزار مناسب از دیدگاه امیر المومنین(ع)

امام جمعه قم بیان کرد: افراد در هسته گزینشی در برابر خدا مسئولیتی سنگین دارند و باید جوابگوی خداوند نیز باشند.

وی گفت: از دیدگاه امیر المومنین(ع) کارگزار مناسب فردی است که با تجربه و کارآزموده، شجاع و پاکدامن، دارای اصالت خانوادگی، دارای حسن سابقه و دور اندیش باشد.

آیت الله حسینی بوشهری تصریح کرد: حب و بغض نباید در تصمیم گیری‌های هسته گزینش موثر باشد زیرا هسته گزینشی در برابر اعمال خود باید در پیشگاه خدا پاسخگو باشند.