به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز یادواره سردار شهید مصطفی زواره و یادبود پدر بزرگوار این شهید حاج قاسمعلی زواره، با حضور جمعی از مسئولین و مدیران استانی و شهرستانی، خانواده معظم شهدا و ایثارگران و یادگاران هشت سال دفاع مقدس و مردم شهید پرور و لایتمدار ورامین در مصلی صاحب الزمان(عج) این شهرستان برگزار شد.



عباس برکان در حاشیه این مراسم و در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سردار شهید مصطفی زواره مسئول مهندسی جنگ رزمی لشگر ده سیدالشهدا(ع) بود که همراه با سردار سرافراز دفاع مقدس حاج علی فضلی در عملیات های مختلف حماسه های جاودان خلق کرد و در سال 1365 در عملیات کربلای پنج شربت شهادت را نوشید و به همرزمان شهیدش پیوست.



رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران ورامین افزود: شهید مصطفی زواره جز پنج شهید ستاد نمازجمعه ورامین است که در کنار شهیدان سید مصطفی محمودی، مرتضی اکبری، هادی احمدی و رمضانعلی دبستاد یادشان همواره در دل های نمازگزاران ورامینی زنده است.



وی ادامه داد: شهید مصطفی زواره از شهدای جهاد سازندگی ورامین نیز محسوب می شود که در کنار سردار ملاآقایی و شهید احمدی همواره در یاد و خاطره جهادگران این منطقه ماندگار شده است.

برکان اضافه کرد: سنگرسازان بی‌سنگر معمولا گاهی چند ماه قبل از عملیات‌ها وارد صحنه می‌شدند و منطقه را مهیا می‌کردند و در زمان عملیات نیز حضور فعال و مؤثری داشتند و بعد از عملیات نیز آنها هنوز مشغول به عملیات تخصصی خود بودند.



این مسئول عنوان کرد: شهدای جهاد ویژگی خاصی داشتند، چرا که باید در شرایط سخت و حملات همه جانبه دشمن کار می‌کردند و زمینه حضور رزمندگان اسلام را در مناطق عملیاتی فراهم می‌آوردند، به همین خاطر جهادگران حق بزرگی بر گردن ما داشته و دارند و پرداختن به الگوی زندگی شهدای شاخص جهاد همچون شهید ملاآقایی و ارائه آنان به نسل جوان یک وظیفه است.



وی بیان داشت: حاج قاسمعلی زواره، پدر این شهید بزرگوار نیز از انسان های متدین ورامین بود که همواره در دفاع از ارزشهای اسلامی حضور داشت و هیچگاه از تقدیم فرزندش در راه انقلاب اسلامی پشیمان نشد.

برکان تأکید کرد: حقیقتا پدران و مادران شهدا سرمایه های عظیم این کشور هستند و اگر امروز ایران اسلامی در اوج عزت و اقتدار قرار دارد، به برکت خون مطهر شهدا است که نگذاشتند تا انقلاب اسلامی از مسیر حقیقی خود منحرف شود.

این مسئول یادآور شد: فرهنگ ایثار و شهادت موجب پیروزی انقلاب اسلامی شد و این انقلاب و نظام به پشتوانه خون و ایثار شهیدان توانست شکل بگیرد و تداوم پیدا کند که ملت ایران هرگز این خون‌ها و ایثار شهیدان را از یاد نمی‌برد.

وی گفت: اگر امروز استکبار از ملت و کشور ما وحشت دارد به دلیل خون شهدا و ایثار و رشادت آن جان برکفان و ایثارگران است که اگر شهیدان به میدان رزم نمی‌رفتند، دشمنان حاضر نبودند خاک ما را رها کنند و باید دانست که شهدا سند افتخار کشور اسلامی هستند و هیچگاه نباید آن را از یاد ببریم.

برکان افزود: امروز وظیفه آحاد ملت ایران، پاسداری از خون های مطهر شهداست و هر مسئول و مدیری در هر جایگاهی باید به وظیفه شرعی و قانونی خود عمل کند وگرنه در پیشگاه شهدا مورد بازخواست قرار خواهد گرفت.

رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران ورامین ادامه داد: امروز نیز حضور پرشور مردم ولایتمدار و همیشه در صحنه ورامین در مراسم بزرگداشت پدر شهید زواره، این پیام را منعکس کرد که والدین شهدا همواره جایگاه با عظمتی نزد ملت ایران دارد و هیچ عاملی نمی تواند این شأن و منزلت را دچار خدشه کند.

آشنایی با مکبر نمازجمعه ورامین

شهید مصطفی زواره‌ای درهشتم بهمن ماه سال ۱۳۴۰ روستای حصار بالای شهرستان ورامین، چشم به جهان گشود، مقطع ابتدایی را در دبستان شهدا به پایان رساند و به دلیل مهاجرت خانواده، دوره راهنمایی را در شهرستان ورامین سپری کرد و هم زمان با ورود به دبیرستان، اوقات فراقت خود را در کارخانه چیت‌ سازی به تلاش و فعالیت می‌پرداخت و بدین ترتیب، هزینه امر تحصیل خود را، تأمین می‌کرد.

وی در تکثیر اعلامیه‌ها و پخش آنها در اماکن مختلف، حضور داشت و همراه ملت قهرمان، در تظاهرات و راهپیمایی‌ها، شرکت می ‌کرد و به دلیل همین فعالیت ها، چندین مرتبه مورد تعقیب عوامل ساواک، قرار گرفت که با درایت و تیزهوشی رهایی یافت.

پس از پیروزی انقلاب ایران در شکل‌ گیری کمیته‌های انقلابی به منظور مقابله با نیروهای ضد انقلاب، از هیچ کوششی دریغ نورزید و با تشکیل جهاد سازندگی، به عنوان جهادگر همراه آن نهاد شد و برای ارتقاء فکری و فرهنگی مردم روستا و کمک به محرومان و مستضعفان به خدمت شبانه‌روزی پرداخت.

زمانی که میهن اسلامی‌ مورد هجوم نیروهای بعثی قرار گرفت روانه جبهه شد و در خاک جبهه‌های جنوب حماسه‌های فراوانی آفرید و به دلیل لیاقت و کاردانی، به عنوان مسئول دفتر فرماندهی سپاه برگزیده شد و هم زمان در ستاد برگزاری نماز جمعه ورامین نیز مکبر نماز جمعه شد.

سرانجام در حالی که فرماندهی پشتیبانی و مهندسی رزمی‌ لشگر ۱۰ سید الشهدا را بر عهده داشت، در عملیات تکمیلی کربلای ۵، در ۱۴ اسفند سال ۱۳۶۵ در اثر اصابت ترکش خمپاره به پهلو، آخرین وضو را با ذکر عاشقی گرفت و نماز خونین شهادت را به جای آورد.