صادرات تولیدات زنان سرپرست خانوار در بخش پوشاک

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس فهیمه فیروزفر مدیر ستاد توانمندسازی شهرداری در همایش "خیرین و واقفین حامی کارآفرینی و وقف دانش بنیان" که در دانشگاه شهید بهشتی تهران برگزار شد، گفت: در فعالیت های اجتماعی نظیر وقف، شناسایی افراد نیازمند باید با تکیه بر دانش روز و بر اساس یک سیستم جامع الکترونیکی باشد که در حال حاضر این امر در ستاد توانمندسازی به همت شهردار تهران و با مدیریت دکتر مشیر مشاور امور بانوان شهردار، محقق شده است و اکنون توانسته ایم یک بانک و سیستم جامع الکترونیکی در خصوص زنان سرپرست خانوار تحت پوشش شهرداری تهران تشکیل داده ایم.

صدور شناسنامه الکترونیک برای زنان سرپرست خانواده

وی ادامه داد: در این سیستم ما سعی کرده ایم سیستم عرضه و تقاضا را رعایت و پیاده سازی کنیم به این صورت که برای تمام کارآفرینان اجتماعی یک پرونده الکترونیکی تشکیل شده و از سوی دیگر تمام زنان سرپرست خانوار تحت پوشش نیز به همراه فرزندان خود از یک شناسنامه الکترونیکی برخوردار هستند.

مدیر ستاد توانمندسازی شهرداری تهران تاکید کرد: بر این اساس با تحلیل اطلاعات در سیستم جامع الکترونیکی زنان سرپرست خانوار، تمامی نیازهای زنان سرپرست خانوار سنجیده و شهرداری تهران بر اساس نیازها با همکاری کارآفرینان اجتماعی برنامه ریزی برای اشتغال و سایر امور این بانوان را انجام می دهد.

فیروزفر با اشاره به اینکه تمامی اطلاعات این افراد بر روی نقشه GIS تهران قابل مشاهده است، افزود: همچنین بر اساس این اطلاعات تمام کارآفرینان اجتماعی را می توانیم تشویق و حمایت کنیم و مشکلاتی که قبلاً پیش روی آنها بوده را هموار سازیم.

وی درباره اقدامات صورت گرفته در این خصوص گفت: در حال حاضر تولیدات زنان سرپرست خانوار به سمتی است که در سه دوره جشنواره زنان و تولید ملی شاهد ارائه تولیدات زنان سرپرست خانوار به شهروندان در کنار برندهای معروف بوده ایم که معنایش این است که تولیدات زنان سرپرست خانوار از نظر کیفیت به حدی رسیده است که می تواند در کنار برندهای معروف قابل ارائه باشد و اینطور نیست که تولیدات آنان بی کیفیت بوده و از روی ترحم خریداری شوند.

مدیر ستاد توانمند سازی شهرداری تهران اظهارداشت:بیشتر تولیدات زنان سرپرست خانوار در مراکز مهارت آموزی کوثر شهرداری تهران در زمینه پوشاک است و به زودی این تولیدات به یک بخش بزرگ صادرات در زمینه پوشاک تبدیل خواهد شد.

ارائه مدرک فنی و حرفه ای به زنان سرپرست خانواده

فیروزفر با اشاره به فعالیت خیریه ها در کشور ؛گفت : ستاد توانمند سازی با خیریه ها و نهاد های دولتی مختلفی برای بهره مندی از تخصص یکدیگر جلسات متعددی داشته و در خیریه ای که به نام نذر فرهنگی ایجاد شده فقط از نذر وقت و تخصص افراد استفاده می شود همچنین در سیستم جامع الکترونیکی این خیریه، خیرین و افراد متخصص ثبت نام می کنند و با اتصال این سیستم به سیستم زنان سرپرست خانوار از خدمات افراد نیکوکار برای فرزندان زنان سرپرست خانوار بهره برده می شود.

وی افزود: با حضور مربیان سازمان فنی و حرفه ای آموزش های حین اشتغالی که برای تمام زنان سرپرست خانواری توسط کار آفرین های اجتماعی برگزار شده بود ،تکمیل تر شد و به تمامی این بانوان مدرک فنی حرفه ای تعلق گرفت.

وی ادامه داد: ستاد توانمند سازی با همکاری سازمان فنی حرفه ای کلاس های تعمیر تلفن همراه برای فرزندان زنان سرپرست خانوار برگزار کرده که در حال حاضر این افراد پس از اخذ مدرک فنی و حرفه ای جذب بازار کار شده اند همچنین کلاس های آموزشی تعمیر و نگهداری آسانسور برای این فرزندان در حال برگزاری است.

مدیر ستاد توانمند سازی شهرداری تهران با اشاره به اینکه در زمینه درمان نیز همین اقدامات صورت گرفته است ادامه داد : ما باید به عنوان یک نهاد دولتی راه را برای خیرین هموار کنیم و باید بدانیم در شهر تهران چه اقدامات هماهنگی برای افراد نیازمند توسط خیریه ها و نهاد های دولتی انجام دهیم.

فیروزفر افزود: درحال حاضر اگر همه در یک کشتی قرار بگیریم و پارو بزنیم خسته نخواهیم شد و سریع تر به مقصد می رسیم.

دراین همایش دکتر ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ، دکتر محمد مهدی طهرانچی رئیس دانشگاه شهید بهشتی ، دکتر محقق داماد استاد دانشگاه و دکتر سپهری رئیس موسسه کار و تامین اجتماعی سخنرانی کردند.

در بخش دوم همایش نشست های تخصصی با موضوع، بررسی ساز و کارهای ایجاد صندوق خیرین و واقفین حامی کارآفرینی، تشکیل کارگروه موسسین خیرین و واقفین حامی کارآفرینی و بررسی اساسنامه پیشنهادی و تعیین کمیته های کاری برگزار شد.