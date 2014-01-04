به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل زعفرانيه، صبح شنبه در بازديد خبرنگاران از شركت سنگ آهن مركزي بافق اظهار داشت: در حال حاضر بر اساس مطالعات زمين شناسي، معدن چغارت بافق بيش از 60 ميليون تن ديگر ذخيره معدني دارد كه با حجم استخراج كنوني، اين معدن 10 سال ديگر قابل بهره برداري خواهد بود.

وي عنوان كرد: در حال حاضر سالانه بين چهار تا پنج ميليون تن سنگ آهن از اين معدن برداشت مي شود بنابراين به زودي شاهد اتمام ذخائر اين معدن خواهيم بود.

با اصلاح پيت اصلي چند سال بر عمر و دوام معدن چغارت بافق افزوده مي شود

زعفرانيه خاطرنشان كرد: البته اگر پيت اصلي معدن اصلاح شود، بر ميزان ذخائر آن افزوده مي شود و چند سال ديگر بر عمر بهره برداري از آن افزوده مي شود.

وي همچنين عيار سنگ آهن معدن چغارت بافق را 44 تا 58 درصد آهن و كمتر از شش درصد فسفر اعلام كرد.

مديرعامل شركت سنگ آهن مركز بافق نيز در اين بازديد با اشاره به اينكه شركت سنگ آهن مركزي بافق در راستاي جلوگيري از خام فروشي، يك پله ديگر به توليد فولاد نزديك شده است، بيان كرد: دومين كارخانه آگلومراسيون كشور با همكاري وزارت صنعت، معدن و تجارت و شركت سنگ آهن مركزي بافق، به زودي در اين شهرستان مورد بهره برداري قرار مي گيرد.

ايجاد اشتغال براي 400 نفر در دومين كارخانه آگلومراسيون كشور

محمدجواد عسكري با بيان اينكه راه اندازي اين كارخانه در بافق، گامي در مسير حماسه اقتصادي است، خاطرنشان كرد: راه اندازي اين كارخانه علاوه بر پيشگيري از خام فروشي سنگ آهن استخراجي، براي بيش از 400 نفر در اين شهرستان اشتغال مستقيم ايجاد مي كند.

جانشین طرح آگلومراسیون بافق نیز در اين بازديد با اشاره به مراحل احداث و راه اندازي اين كارخانه اظهار داشت: کارخانه آگلومراسیون بافق، دومین کارخانه آگلومراسیون کشور است و تاکنون 97 درصد پیشرفت داشته و به زودي مورد بهره برداري قرار مي گيرد.

رحمان مظفری عنوان كرد: ظرفيت توليد اين كارخانه، 890 هزار تن آگلومراسیون است.

ايجاد مشكل در مراحل اوليه راه اندازي شركت توسط چيني‌ها

وي با تشريح مراحل توليد آگلومراسيون يادآور شد: مواد اولیه که شامل سنگ آهن، کک، منگنز و آهک است، پس از چند مرحله میکس شدن با درجه حرارتی حدود هزار و 250 درجه سانتیگراد و مکش به کلوخه و آگلومراسیون تبدیل می ‌شود.

مظفری در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به مشکلات به جود آمده در مسیر راه ‌اندازی کارخانه آگلومراسیون بافق عنوان كرد: از آنجا كه تكنولوژي راه اندازي اين كارخانه در دست چيني‌ها بود، آنها در مراحل اولیه کار ايجاد مشكل كردند و بارها كار را تعطيل كردند و در نهايت نيز به طور كامل كارخانه را ترك كردند و از ارائه اطلاعات و تکنولوژی به متخصصان داخلی خودداری کردند.

جانشین طرح آگلومراسیون بافق تصریح کرد: به خاطر این مسائل، متخصصان ایرانی با عزمي راسخ، توانستند با همکاری چند شرکت داخلی، نرم افزارهای PLC کارخانه را طراحی کرده و مشکلات به وحود آمده را از سر راه بردارند.

به گزارش مهر، دومين كارخانه آگلومراسيون كشور طي چند روز آينده در شهرستان بافق، شهر معدني استان يزد مورد بهره برداري قرار خواهد گرفت.