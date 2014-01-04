طرح ترافیک در محدوده ی مرکزی تبریز/ اجرای آزمایشی تردد خودروها براساس زوج و فرد جهت کاهش آلودگی هوا

به گزارش خبرنگار مهر، محمد صادق پورمهدی صبح شنبه در چهارمین جلسه شورای ترافیک آذربایجان شرقی که به ریاست معاون عمرانی استاندار برگزار شد، اظهار داشت: مرحله آزمایشی طرح ترافیک در محدوده مرکزی تبریز جهت رفع نواقص احتمالی و با آماده کردن برخی الزامات، در اسفند سال جاری اجرا می شود.

وی اضافه کرد: هدف از اعمال طرح ترافیک در محدوده مرکزی شهر تبریز اعمال مدیریت خاص در بخشی از محدوده‌های ترافیکی شهر است.

معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به محدوده های طرح ترافیک در تبریز گفت: این طرح در محدوده های چهار راه شریعتی تا میدان شهرداری، خیابان امام از ابتدای خیابان خاقانی تا میدان دانشسرا، خیابان شریعتی جنوبی تا چهارراه 17 شهریور، 17 شهریور تا چهارراه باغشمال و ارتش جنوبی، ابتدای خیابان شهید مطهری (راسته کوچه) از سمت چایکنار تا پل قاری و تقاطع خیابان‌های فلسطین و جمهوری اسلامی به مرحله اجرا در خواهد آمد و در این محدوده تنها خودروهای حمل و نقل عمومی و درون شهری اجازه تردد خواهند داشت.

در این جلسه همچنین مقرر شد تیم کارشناسی متشکل از فرمانداری، راهنمایی و رانندگی، نیروی انتظامی و دبیرخانه شورای ترافیک استان، بسترهای لازم برای اجرای این طرح را فراهم کنند.