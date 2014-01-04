آذربایجان غربی با 3 ظرفیت منطقه آزاد/ پتانسیلی که مغفول مانده است

به گزارش خبرنگار مهر، راه اندازی، سرمایه گذاری و حمایت از توسعه مناطق آزاد تجاری به عنوان ظرفیت بزرگی برای استان آذربایجان غربی و کشور محسوب می شود و می توان در شرایط اقتصادی امروز کشور این مناطق را به عنوان یک الگوی توسعه مطرح کرد.

در دنیای اقتصادی و صنعتی امروز تنها نمى‌ توان به تعاليم اقتصاد کلاسيک خوشبين بود و براساس آن منافع تجارت آزاد را صرفا ارزيابى کرد، زيرا اين تعاليم بر احتمالاتی استوار هستند، که برخى از آنها در جهان امروز مصداق ندارند،در این راستا ضرورى است که از منافع تجارت آزاد براى تامين ارز مورد نياز، برای برنامه‌هاى توسعه اقتصادى بهره جست.

اما توسعه مناطق آزاد تجاری نیازمند زیرساخت هایی است که مکانيزم‌هاى تجارت آزاد در سياست‌هاى بازرگانى و تجارى از یک سو و زمینه سازی برای حضور بخش خصوصی و سرمایه گذاران داخلی و خارجی از سوی دیگر می تواند روند توسعه را شتاب بخشد.

آذربایجان غربی به دلیل هم مرز بودن با سه کشور ترکیه، عراق و جمهوری آذربایجان از معدود استانهایی است که مستعد سرمایه گذاری برای توسعه و ایجاد چنین مناطقی است ،فرصتهایی که می توان آنها را مناطق آزاد در استان عنوان کرد: منطقه آزاد ماکو، منطقه سرو در ارومیه و منطقه تمرچین است.

تامين درآمدهاى ارزى از طريق ايجاد ارزش افزوده،ارتقا و توسعه فعاليت‌هاى توليدى با جهت‌گيرى صادراتى توسط سرمايه‌ گذارى‌هاى خارجى و سرمايه‌هاى سرگردان داخلى، دستيابى به دانش فنى و تکنولوژى و ارتقا سطح مهارت‌هاى کارگرى و همچنين مديريت‌هاى کارگرى و بازرگانى از جمله مزایای ایجاد مناطق آزاد تجاری استو

ورود مواد اوليه، قطعات و ماشين آلات بدون عوارض گمركی، صادرات محصولات بدون پرداخت عوارض گمركی، تسهيلات ويژه جهت انتقال كالاهای توليد شده در منطقه به سرزمين اصلی، معافيت مالياتي 15 ساله جهت كليه فعاليتها در تمام زمينه ها با قابليت تمديد تا 30 سال، مقررات خاص جهت اشتغال نيروی انساني در منطقه آزاد نیز از جمله مزایای این مناطق برای جذب سرمایه گذاران داخلی است.

زمینه تشویق سرمایه گذاران برای ورود به مناطق آزاد به ویژه ماکو فراهم شود

استاندار آذربایجان غربی از مناطق آزاد تجاری- صنعتي به ویژه ماکو نیز به عنوان یکی از سازمان های اقتصادی تاثیر گذار در خدمت مردم و سرمایه گذاران داخلی و خارجی نام برده و معتقد است:همه ما باید تلاش کنیم که با معرفی و تبیین ویژگی ها و مزایای منطقه آزاد تجاری- صنعتي ماکو زمینه های لازم را برای تشویق سرمایه گذاری در این منطقه فراهم سازیم.

قربانعلی سعادت در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان نتایج و تاثیرات مثبت مناطق آزاد در رشد و توسعه استان گفت: رونق اقتصادی، اشتغال زایی و دایر شدن یک جریان اقتصادی سالم در منطقه و استان و توسعه گردشگری از ویژگی های اصلی فعال شدن منطقه آزاد تجاری- صنعتي است.

وی عدم توسعه زیربناهای مواصلاتی مانند جاده بازرگان به خوی، اتوبان تبریز- بازرگان و راه آهن استان از جمله موانع رشد و توسعه منطقه آزاد تجاری ماکو ذکر و تاکید کرد: باید برای رفع آنها تدابیر لازم اتخاذ شود.

سعادت سرمایه گذاری در بخش های فرهنگی، گردشگری، آموزش عالی و دایر کردن واحد های دانشگاهی بین المللی از جمله ظرفیت های منطقه آزاد تجاری به ویژه در ماکو عنوان کرد و یاد آور شد: این ظرفیت زمینه ساز توسعه همه جانبه استان است.

منطقه آزاد تجاری ماکو الگوی مناسبی برای توسعه کشور است

نماینده مردم شهرستان های ماکو ، چالدران ، پلدشت و شوط در مجلس شورای اسلامی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر منطقه آزاد تجاری- صنعتی به ویژه در ماکو را ظرفیت بزرگی برای استان و کشور محسوب دانست و گفت: می توان در شرایط اقتصادی امروز کشور به عنوان یک الگوی توسعه مطرح شود.

محمد علیپور با اشاره به اینکه منطقه آزاد تجاری- صنعتی ماکو، سازمان اقتصادی نوپایی است اظهارداشت: برای رسیدن به جایگاه واقعی خود نیازمند توجه، تعامل و همکاری همه مسئولین و مدیران دولتی و بخش خصوصی استان است.

وی تاکید کرد: تسهیل در روند ثبت شرکت ها در مناطق آزاد، کاهش هزینه ها،ارجحیت اجرایی قوانین مناطق آزاد، ایجاد درآمد پایدار و کم کردن درآمدهای ناشی از فروش اراضی از دغدغه ها و نکاتی است که باید مد نظر مسئولان ذیربط قرار گیرد.

علیپور یاد آور شد: ایجاد پایگاه های اطلاعاتی در مناطق آزاد، تشکیل شرکت های بین المللی در مناطق، فعال شدن نمایشگاه های خارجی در خارج از کشور، توسعه صادرات به سمت محصولات صادرات محور در مناطق آزاد و هم چنین شناسایی بازارهای صادراتی از جمله راهکارهایی است که می توان روند توسعه این مناطق را شتاب بخشید.

متاسفانه دلایل امنیتی یا گره های قانونی تاکنون موجب کندی روند توسعه مناطق آزاد در استان آذربایجان غربی شده است که امید می رود با نگرش مثبت مدیریت جدید استان این گره ها نیز به موقع باز شوند.

گزارش: بهنام اسدی