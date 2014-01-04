افزایش دوربینهای ثبت تخلف سرعت در صدر

به گزارش خبرگزاری مهر، ایلوش وزیری با بیان این که احداث پل صدر در امتداد تونل نیایش به منزله تکمیل شبکه بزرگراهی شرقی – غربی تهران برای اتصال دو قطب اصلی شمال و شرق به غرب و مرکز شهر است گفت: این سازه یکپارچه در حقیقت یک راه موازی با محورهای حکیم و همت بشمار رفته و عامل موثری در زمینه مدیریت تراکم و ترافیک در این محورها محسوب می شود. احداث پل صدر و تونل نیایش منجر به کاهش طول سفر به میزان 30 درصد برای رانندگانی است که قصد سفر از نواحی شرقی و شمالی شهر به نواحی غربی و مرکزی شهر را دارند.افزایش ظرفیت بزرگراه صدر به موجب احداث پل صدر، امکان استفاده از این ظرفیت اضافه برای سیستم حمل و نقل همگانی را فراهم ساخته است.

وی تصریح کرد : برای مدیریت یکپارچه ترافیک، تصادفات، تخلیه اضطراری و امدادرسانی، سیستم های هوشمند حمل و نقل نظیر تابلوهای متغیر خبری، سیستم های کنترل رمپ، دوربین های نظارت تصویری، دوربین های ثبت تخلف سرعت نصب و راه اندازی شده اند. و تمام این اقدامات منجر به کاهش وقایع ناگوار و جلوگیری از ایجاد شرایط بحرانی خواهد شد.

وزیری در پایان افزود: در ابتدای سال 92 در مجموع 107 دوربین ثبت تخلفات سرعت در تهران فعال بود که هم اکنون تعداد این دوربین ها به 180 دستگاه افزایش یافته و بیشتر بزرگراه های پایتخت تحت پوشش این سیستم قرار گرفته اند.