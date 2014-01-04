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۱۴ دی ۱۳۹۲، ۱۲:۳۴

افزایش دوربینهای ثبت تخلف سرعت در صدر

افزایش دوربینهای ثبت تخلف سرعت در صدر

مدیرعامل شرکت کنترل ترافیک تهران گفت: تعداد دوربین های ثبت تخلف سرعت در بزرگراه صدر به 14 دستگاه افزایش یافت و در حال حاضر روی پل صدر به طور کامل تحت پوشش کامل این دوربین ها قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ایلوش وزیری با بیان این که احداث پل صدر در امتداد تونل نیایش به منزله تکمیل شبکه بزرگراهی شرقی – غربی تهران برای اتصال دو قطب اصلی شمال و شرق به غرب و مرکز شهر است گفت: این سازه یکپارچه در حقیقت یک راه موازی با محورهای حکیم و همت بشمار رفته و عامل موثری در زمینه مدیریت تراکم و ترافیک در این محورها محسوب می شود. احداث پل صدر و تونل نیایش منجر به کاهش طول سفر به میزان 30 درصد برای رانندگانی است که قصد سفر از نواحی شرقی و شمالی شهر به نواحی غربی و مرکزی شهر را دارند.افزایش ظرفیت بزرگراه صدر به موجب احداث پل صدر، امکان استفاده از این ظرفیت اضافه برای سیستم حمل و نقل همگانی را فراهم ساخته است.

وی تصریح کرد : برای مدیریت یکپارچه ترافیک، تصادفات، تخلیه اضطراری و امدادرسانی، سیستم های هوشمند حمل و نقل نظیر تابلوهای متغیر خبری، سیستم های کنترل رمپ، دوربین های نظارت تصویری، دوربین های ثبت تخلف سرعت نصب و راه اندازی شده اند. و تمام این اقدامات منجر به کاهش وقایع ناگوار و جلوگیری از ایجاد شرایط بحرانی خواهد شد.

وزیری در پایان افزود: در ابتدای سال 92 در مجموع 107 دوربین ثبت تخلفات سرعت در تهران فعال بود که هم اکنون تعداد این دوربین ها به 180 دستگاه افزایش یافته و بیشتر بزرگراه های پایتخت تحت پوشش این سیستم قرار گرفته اند.

کد مطلب 2207280

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