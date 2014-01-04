ذخیره فرآورده های خونی مازندران روبه کاهش است/ دعوت از هم استانیها برای اهدای خون

اسماعیل پوریانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به قرار داشتن در فصل سرما و به تبع آن کاهش مراجعات مردم، ذخایر خونی انتقال خون استان رو به کاهش است.

وی از هم استانیها تقاضا کرد تا با دردست داشتن کارت شناسایی و برای اهدای خون به پایگاههای انتقال خون مراجعه داشته باشند.

پوریانی عنوان کرد: انتقال خون استان به تمامی گروههای خونی بویژه گروههای خونی منفی نیازمند است.

وی اظهار داشت: هموطنان می توانند با در دست داشتن کارت شناسایی ملی در سنت حسنه اهدای خون مشارکت داشته باشند.

پوریانی گفت: در 9 ماهه امسال 123 هزار و 311 اهداکننده به پایگاههای انتقال خون در سراسر استان مراجعه کردند که از این تعداد 98 هزارو 575 اهداکننده موفق به اهدای خون شدند که نسبت به ایام مشابه سال گذشته؛ تفاوت چندانی نداشته است.

مدیرکل انتقالف خون مازندران یادآورشد: از مجموع خونگیریها 19 هزارو 578 نفر اهداکننده بار اول ، 23 هزارو 220 نفر اهداکننده باسابقه و 55 هزارو 777 نفر مستمر هستند که 3 هزارو 336 نفر از آمار ذکر شده را بانوان تشکیل می دهند.

وی گفت: این 9 ماه حدود 119 هزار واحد خون و فرآورده های خونی از این مرکز به سایر بیمارستانها و مراکز درمانی استان توزیع شده است

