به گزارش خبرگزاری مهر، رضا سعید با بیان اینکه یک سوم دانشجویان دانشگاه آزاد متقاضی وام هستند، گفت: صندوق رفاه دانشجویان تنها بخشی از این نیاز را پاسخگوست، بنابراین نیازمند افزایش سهم اعتبار دانشگاه آزاد اسلامی از بودجه دولتی هستیم و واحدها و مراکز دانشگاهی در پایان هر سال مالی دو درصد از درآمد خود را به این صندوق اختصاص می دهند.

وی با یادآوری اینکه دانشگاه آزاد اسلامی دارای یک میلیون و 500 هزار دانشجو است، گفت: هر ساله 300 هزار دانشجو متقاضی وام بلندمدت هستند که اعتبار صندوق رفاه دانشجویان این دانشگاه تنها پاسخگوی 100 هزار دانشجو است.

سعید با اشاره به افزایش تورم، تعداد دانشجو و مشکلات مالی دانشجویان، خواستار افزایش سهم دانشگاه آزاد اسلامی از محل بودجه دولتی و ردیف بودجه مستقل به منظور ارائه وام به دانشجویان شد.

وی درباره جزئیات وامهایی که دانشگاه آزاد در اختیار دانشجویان قرار می دهد، خاطرنشان کرد: صندوق رفاه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی از محل درآمد خود وام های تأمین شهریه، قرض الحسنه ضروری، قرض الحسنه ازدواج، قرض الحسنه تأمین مسکن و کمک هزینه تحصیلی به دانشجویان می دهد.

سعید با تأکید بر اینکه وام به تمامی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی تعلق می گیرد، اظهار داشت: با توجه به شرایط و توان اقتصادی دانشجویان، زمان بازپرداخت وام متفاوت است به گونه ای که وام کوتاه مدت در طول ترم، وام میان مدت در اقساط 36 ماه و وام بلند مدت در اقساط 60 ماه تسویه می شود.

وی گفت: در نیمسال نخست سال تحصیلی جاری از محل منابع صندوق رفاه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی به 160 هزار دانشجو، 1100 میلیارد ریال وام و از محل بودجه دولت، 400 میلیارد ریال به 30 تا 40 هزار دانشجو وام پرداخت شده است.

رئیس صندوق رفاه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی، افزود: پیش بینی می کنیم تا پایان سال از محل منابع این صندوق با اعتباری نزدیک به 2600 میلیارد ریال به 450 هزار دانشجو تسهیلات ارائه شود.

سعید ادامه داد: اگر دولت برای نیمسال دوم 400 میلیارد ریال اعتبار به دانشگاه آزاد اسلامی اختصاص دهد، می توان به حدود 30 تا 40 هزار دانشجو وام اعطاء کرد.

وی به نحوه پرداخت اعتبار صندوق رفاه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی در سال 91 اشاره کرد و افزود: در سال 91 از محل منابع صندوق، دو هزار و 326 میلیارد ریال وام تأمین شهریه، 25 میلیارد و 826 میلیون ریال وام کمک هزینه تحصیلی، هشت میلیارد و 800 میلیون ریال وام مسکن، 54 میلیارد ریال وام ازدواج و هفت میلیارد ریال وام ضروری پرداخت شده است.

وی افزود: 419 هزار دانشجو وام تأمین شهریه، 5341 دانشجو وام کمک هزینه تحصیلی، 1893 نفر وام مسکن، 4584 نفر وام ازدواج و 978 نفر وام ضروری دریافت کرده اند.

رئیس صندوق رفاه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به 640 میلیارد ریال سهم این دانشگاه از بودجه دولت برای وام در سال91، گفت: دانشگاه این مبلغ را به 80 هزار دانشجو وام بلند مدت با بازپرداخت بعد از فراغت از تحصیل پرداخت کرده است.