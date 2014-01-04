در مقابل فساد اقتصادي در هرمزگان كوتاه نمي آيم/ قاچاق سوخت فرصتي براي پر كردن جيب يك عده

به گزارش خبرنگار مهر، جاسم جادري پيش از ظهر شنبه در جلسه شوراي اداري استان هرمزگان با بيان اينكه با وجود ظرفيت ها و درآمدهاي فراوان استان هرمزگان مردم اين استان از اين نعمت ها بي بهره هستند، اظهار داشت: در اين استان 173 روستاي بي آب و برق وجود كه اين مسئله به نوعي در كشور كم نظير است و مردم از بخش ديگري از امكانات كه براي تامين نيازهاي اوليه زندگي، حق دسترسي به آنها را دارند، نيز محروم هستند.

وي ادامه داد: اگر ما هم در دولت تدبير و اميد براي مردم هرمزگان كاري نكنيم، با ساير مديران گذشته فرقي نداريم و بايد بتوانيم با وجود تمامي كمبودها به مردم استاني كه نماد وحدت شيعه و سني است و مردم آن حافظان و مرزداران خليج فارس و دفاع از كشور هستند، خدمت كنيم.

استاندار هرمزگان افزود: مردم با روي كار آمدن دولت تدبير و اميد نسبت به حل مشكلات، اميدوار شده اند و انتظار دارند با درايت دولت، سختي هاي آنان مرتفع شود.

جادري در ادامه سخنان خود به دستور رئيس جمهور مبني بر مبارزه با مفاسد اقتصادي اشاره كرد و بيان داشت: ما نيز به عنوان مديران و مسئولان استان هرمزگان بايد با قدرت، اين دستور رئيس جمهور را پيگيري و اجرا كنيم و در اين زمينه كم كاري نداشته باشيم.

وي تصريح كرد: در بخش هاي مختلف اداري گزارش هايي مبني بر تخلف به بنده رسيده و بنده به عنوان استاندار هرمزگان قرار نيست تا حزب و گروهي را بالا بكشم و يا اينكه عده اي را بكوبم و در مقابل فساد اقتصادي و اداري در استان هرمزگان كوتاه نخواهم آمد و نمي توانم شاهد باشم كه در هرمزگان مردم آب و برق نداشته باشند و از آن طرف عده اي ديگر كيسه هاي خود را پر كنند.

استاندار هرمزگان خاطرنشان كرد: دكتر روحاني به عنوان رئيس جمهور كشور، بر تشكيل دولت درستكاران و راستگويان تاكيد داشته و ما به عنوان مسئول نبايد توشه اي براي خودمان بدوزيم، بلكه بايد به زندگي مردم نگاه كنيم و خود را از مردم جدا ندانيم.

جادري اضافه كرد: دستگاه هايي همچون بازرسي كل كشور، گزارش هايي از وجود فساد در هرمزگان و يا اينكه پديده قاچاق سوخت به فرصتي براي پر كردن جيب يك عده تبديل شده، ارائه كرده اند كه اين مسئله جاي شرم دارد و با قاطعيت بايد با آن برخورد شود.

وي با بيان اينكه مردم هرمزگان از ترانزيت هزاران تن كالا در بندرشهيد رجايي تنها دود آن را استشمام مي كنند، اظهار داشت: متاسفانه از درآمدهاي بندري، گمرك، نفت، گاز و معادن استان هرمزگان چيزي به جيب مردم اين استان نمي رود و اميدواريم در سفر رئيس جمهور به هرمزگان، مصوبات و اعتباراتي براي جبران بخشي از اين عقب ماندگي ها در نظر گرفته شود.