پیشنهادات بودجه ای دستگاه های امنیتی بررسی شد/ مصمم به افزایش بودجه بسیج هستیم

سید حسین نقوی حسینی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با اشاره به اقدامات انجام شده در این کمیسیون درخصوص لایحه بودجه 93 گفت: پس از تسلیم بودجه 93 از سوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی، کمیسیون امنیت ملی سه گام اساسی در جهت بررسی بودجه انجام داد.

وی افزود: در گام نخست حسن کامران و فتح الله حسینی به عنوان دو عضو کمیسیون تلفیق به نمایندگی از کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی انتخاب شدند و پس از آن با دستگاه های مربوطه تشکیل جلسه داده شد تا بودجه سنواتی هر یک از این دستگاه ها با حضور مقام عالی آن بررسی شود.

نماینده مردم ورامین و پیشوا ادامه داد: در گام بعدی از وزرای دفاع، امور خارجه، کشور و اطلاعات دعوت به عمل آمد که به همراه معاونان خود در جلسه کمیسیون شرکت کرده و به بیان پیشنهادات خود در موضوعات مربوط اقدام کردند.

نقوی حسینی گفت: کمیته ای با ریاست یکی از نواب رئیس کمیسیون امنیت ملی، روسای کمیته های تخصصی کمیسیون، نمایندگان کمیسیون امنیت ملی در کمیسیون تلفیق و نمایندگان دستگاه ها تشکیل و پیشنهادات دستگاه ها درباره بودجه برای رسیدگی به این کمیته ارسال شد تا آن دسته از پیشنهاداتی که در چارچوب قانون بودجه قابلیت اجرا دارد بررسی شده و گزارش آن تهیه و به کمیسیون تلفیق ارجا شود.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با بیان اینکه مهم ترین حوزه های مورد توجه این کمیسیون، حوزه های دفاعی کشور است افزود: حوزه اعتبارات بسیج مورد توجه ویژه قرار گرفت و پیشنهادات مطرح شده پیرامون آن به طور جدی مورد ارزیابی اعضای کمیسیون قرار گرفت.

وی با بیان اینکه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس حساسیت ویژه ای نسبت به بسیج دارد ادامه داد: در دوره نهم مجلس شورای اسلامی کمیته تخصصی بسیج در این کمیسیون تشکیل شد که نسبت به اعتبارات و فعالیت های بسیج حساسیت ویژه ای دارد.

نقوی حسینی گفت: در برنامه پنج ساله پنجم توسعه پیش بینی شده است که تعداد اعضای بسیج تا پایان برنامه پنجم به 30 میلیون نفر افزایش یابد، تکلیفی که قانون بر عهده بسیج نهاده است نیازمند تامین اعتبار است که پیشنهاداتی برای افزایش اعتبار بسیج مطرح شده است.

این عضو کمیسیون امنیت ملی سیاست خارجی خاطرنشان کرد: مصمم هستیم با توجه به فعالیت های بسیج اعتبارات مورد نیاز آن مصوب و تامین شود.

نماینده مردم ورامین همچنین درباره اعتبارات وزارت امور خارجه گفت: بیشترین اعتبارات مورد نیاز وزارت امور خارجه ارزی است، با توجه به دیپلماسی فعال کشور به این مسئله توجه کرده و تلاش می کنیم اعتبارات ارزی وزارت امور خارجه نیز تقویت شود.

وی با اشاره به اعتبارات وزارت اطلاعات افزود: در حوزه وزارت اطلاعات با توجه به تهدیدات امنیتی در جهت تقویت سربازان گمنام امام زمان و حفاظت از آنها برای خنثی سازی تهدیدها پیشنهادات مطرح شده را به کمیسیون تلفیق ارسال خواهیم کرد.

نقوی حسینی همچنین به اعتبارات وزارت کشور اشاره کرد و گفت: امنیت مرزها، کنترل مرزها و فرماندهی مرزها و نیز حمایت از تامین امنیت داخلی و مبارزه با قاچاق مواد مخدر در بودجه این وزارت خانه مورد توجه است که تلاش در تقویت آن را در دستور کار دو عضو کمیسیون امنیت ملی در کمیسیون تلفیق قرار خواهیم داد.

به گزارش مهر، همزمان با تقدیم بودجه 93 به مجلس خبرها حاکی از کاهش بودجه سالانه بسیج داشت. این کاهش اعتبار انتقاد سازمان بسیج مستضعفین را نیز به دنبال داشت.