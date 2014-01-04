شرایط پرداخت مستمری به عشایر و روستائیان در گناباد تشریح شد

به گزارش خبرنگار مهر، امین آراسته صبح شنبه در نشستی با خبرنگاران در محل صندوق تامین اجتماعی این شهرستان اظهار داشت: بر اساس بخشنامه جدید تمام افراد ساکن در روستاها اعم از زن یا مرد سرپرست خانوار و یا غیرسرپرست خانوار که دارای حداقل 18 سال سن باشند می توانند عضو این صندوق شوند.

وي با بيان اينكه مبلغ سهم بیمه شده برای هر نفر حداقل 90 هزار تومان و حداکثر 234 هزارتومان برای یک سال است افزود: هر زن و مرد روستائی وعشایری که حداقل ۶۵ سال سن و حداقل ۱۵ سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد، می تواند از مزایای مستمری پیری استفاده کند.

آراسته تاکید کرد: چنانچه روستائی در اثر حوادث ناشی از کار توسط کمیسیونهای پزشکی صندوق از کارافتاده کلّی شناخته شود، بدون در نظر گرفتن مدت پرداخت حق بیمه می تواند تا پایان عمر و پس از آن از مزایای مستمری ماهانه استفاده کنند.

وي افزود: همچنین هر روستائی که پس از بیمه شدن در اثر حادثه غیر ناشی از کار، از کار افتاده شود و به تشخیص کمیسیون های پزشکی صندوق از کار افتادگی کلی و به پس از بیمه شدنش مربوط باشد با داشتن حداقل یکسال سابقه بیمه و به شرط آنکه حق بیمه ۹۰ روز قبل از وقوع حادثه را پرداخت کرده باشد از مزایای مستمری از کارافتادگی استفاده می نماید.

وی افزود: افراد تحت تکفل بیمه شده هایی که در اثر حادثه ناشی از کار فوت کند، با هر میزان سابقه پرداخت بیمه، مشمول مستمری بازماندگان خواهند بود.

آراسته ادامه داد: بازماندگان تحت تکفل بیمه شده متوفی در اثر بیماری یا حادثه غیر ناشی از کار که حداقل یک سال از شروع عضویت وی در صندوق گذشته و به شرط آنکه حق بیمه ۹۰ روز متصل به زمان وقوع وفات خود را پرداخت کرده باشد بر طبق مقررات صندوق مشمول دریافت مستمری می باشند.

وی با بيان اينكه در شهرستان گناباد تاکنون 3650 خانوار تحت پوشش این بیمه قرار گرفته اند افزود: 183 خانوار از مزایای از کار افتادگی و مستمری بازماندگان بهره مند می شوند.

وی گفت: شرایط عضویت در صندوق بیمه اجتماعی روستائیان وعشایر، سکونت در روستا و یا مناطق عشایری که باید به تأیید شورای اسلامی روستا و یا سازمان امورعشایری رسیده باشد و داشتن حداقل ۱۸ سال سن وعقد قرارداد است.

وي افزود: پرداخت ۵ درصد سطح درآمدی انتخابی بیمه شده به عنوان حق بیمه که حق بیمه دراین صندوق ۱۵ درصد سطح درآمد انتخابی بیمه شده می باشد که ۵ درصد آن را بیمه شده پرداخته و ۱۰ درصد آن را دولت تأمین می نماید، از ديگر شرایط عضویت در صندوق بیمه اجتماعی روستائیان وعشایر مي باشد.

آراسته تصریح کرد: دولت نیز در حمایت از روستائیان وعشایر دو برابر حق بیمه هر روستائی وعشایر را خود به صندوق بیمه اجتماعی روستائیان وعشایر پرداخت می کند.

کارگزار بیمه در گناباد با تشریح مزایای عضویت در صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر گفت: در حال حاضر اجرای درمان بر عهده سازمان بیمه خدمات درمانی کشور است.