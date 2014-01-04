مسئولان شهری توجهی به مناسب سازی شهر برای تردد جانبازان و معلولان ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا نصر اصفهانی در هفدهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان در نطق پیش از دستور خود با بیان اینکه کتمان مشکل آلودگی هوا در شهر اصفهان برای هیچکس مقدور نیست، اظهار داشت: در این راستا ضروری است که از حداقل امکانات موجود حداکثر استفاده را داشته باشیم.

وی با بیان اینکه در حال حاضر خرید زمین برای ایجاد و توسعه فضای سبز در شهر اصفهان هزینه‌‌های زیادی را نیاز دارد، ادامه داد: در این راستا باید از فضاهای ارزان و کم هزینه از جمله فضاهای موجود در مدارس برای توسعه‌ی فضای سبز شهر اصفهان استفاده کرد.

این عضو شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه همکاری و تعامل شهرداری و اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان برای اجرای این طرح ضروری است، ادامه داد: اجرای این طرح می‌تواند در کاهش آلودگی هوا در شهر اصفهان نقش بسزایی را داشته باشد.

وی با بیان اینکه تخصیص قسمتی از منازل مسکونی در هنگام صدور پروانه برای ایجاد فضای سبز در شهر اصفهان مورد توجه قرار نگرفته است، اظهار داشت: در این راستا باید قانون جدیدی برای توجه بیشتر مسکن سازان به این موضوع تصویب شود.

نصر اصفهانی در خصوص مناسب سازی ورودی‌های شهر اصفهان با قابلیت‌های این شهر نیز بیان داشت: متاسفانه هیچ یک از ورودی‌های شهر اصفهان لایق شهر اصفهان و قابلیت‌های مردم این شهر نیست.

شهرداری باید مجتمع مطبوعاتی را به صورت عادلانه در اختیار مطبوعاتی‌ها قرار دهد

وی با بیان اینکه شهرداری باید در بودجه بندی سال آینده نسبت به این امر توجه ویژه داشته باشد، افزود: دروازه‌های ورودی شهر اصفهان بیانگر هویت این شهر هستند پس باید به سرعت با قابلیت‌های این شهر مناسب سازی شوند.

این عضو شورای اسلامی شهر اصفهان در ادامه به عدم مناسب سازی بسیاری از خیابان‌‌ها و مراکز موجود در شهر اصفهان برای تردد جانبازان و معلولان اشاره کرد و گفت: اگر امروزه حضور جانبازان و معلولان در شهر اصفهان کمرنگ است به دلیل بی توجهی مسئولان شهرداری به این امر است.

نصر اصفهانی استفاده رایگان معلولان و جانبازان از فضای پارکینگ‌های شهر اصفهان را حداقل خدمت به این قشر از جامعه دانست و ادامه داد: در این راستا ضروری است که مسئولان شهرداری همکاری لازم را با این افراد داشته باشند.

وی در ادامه با اشاره به عدم بهره‌برداری اصحاب رسانه از مجتمع مطبوعاتی اصفهان نیز گفت: ۷ ماه از بهره برداری از مجتمع مطبوعاتی اصفهان می‌گذرد اما هنوز بستر لازم برای بهره‌برداری از آن فراهم نشده و تنها بخش توزيع مطبوعات استان در آن فعال است.

این عضو شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه شهرداری باید مجتمع مطبوعاتی اصفهان را به صورت عادلانه در اختیار مطبوعاتی‌ها قرار دهد، ادامه داد: هم‌چنین با توجه به كار حرفه‌ای و تخصصی اصحاب رسانه و مطبوعات، بايد حق و حقوق اين قشر از جامعه مورد توجه ويژه قرار گرفته و در خور زحمات آنها باشد.

وی با ارایه پیشنهادی در خصوص توزیع مطبوعات در شهر اصفهان نیز اظهار داشت: برای توزیع مطبوعات و به ویژه مطبوعات داخلی ضروری است که از سوپر مارکت‌‌های بزرگ استفاده کرد.

