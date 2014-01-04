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۱۴ دی ۱۳۹۲، ۱۲:۵۴

در هفته يازدهم فوتبال ليگ دسته يك جوانان؛

كرمانشاه مغلوب تيم فوتبال پاس همدان شد

كرمانشاه مغلوب تيم فوتبال پاس همدان شد

همدان – خبرگزاري مهر: در هفته يازدهم ليگ دسته يك جوانان كشور تيم آب منطقه اي كرمانشاه مغلوب تيم پاس همدان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بازي بين تيم هاي پاس همدان و آب منطقه اي كرمانشاه كه بايد روز چهارشنبه انجام مي شد به دليل بارش برف لغو و اين بازي عصر جمعه برگزار شد.

تیم پاس همدان در هفته یازدهم رقابت های لیگ دسته یک جوانان کشور توانست با دو گل حریف خود را مغلوب و جايگاه خود را در صدر اول جدول تثبيت كند.

در این دیدار که به دلیل بارش برف سنگین با 48 ساعت تاخیر برگزارشد، هر دو گل تیم پاس همدان را پارسا قلی پور در دقيقه هاي 14 و 45 توانست به ثمر برساند.

تیم فوتبال جوانان پاس همدان تا هفته یازدهم لیگ دسته یک کشور عملکرد خوبی داشته و موفق عمل كرده است و یکی از کاندیداهای صعود به لیگ برتر جوانان محسوب مي شود.

تيم جوانان پاس همدان با پيروزي در مقابل تيم آب منطقه اي كرمانشاه توانست 25 امتيازي شود و در صدر جدول رده بندي قرار گيرد.

اميد است كه تيم جوانان پاس همدان بتواند به اين روند مطلوب خود ادامه دهد و به ليگ برتر صعود كند.

کد مطلب 2207298

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