انتقاد از سرانه پایین ورزشی در کرج/ وضعیت ورزش بانوان مناسب نیست

محمدصادق باغستانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه سطح سلامت شهروندان از شاخصه های توسعه یافتگی در کشورها است، گفت: متاسفانه سرانه ورزشی شهر کرج بسیار پایین است و این وضعیت زیبنده این شهر نیست.

وی اظهار داشت: پایین بودن سرانه ورزشی تبعاتی از جمله اضافه وزن را در پی دارد و مشکلاتی را برای شهروندان به وجود آورده است و همین امر بر هزینه های درمان نیز می افزاید در حالی که با توسعه ورزش می توان این هزینه ها را برای خدمات رسانی به شهروندان در بخش هایی دیگر صرف کرد.

باغستانی بر ضرورت توسعه باشگاه های ورزشی در شهر تاکید کرد و گفت: احداث باشگاه و سالن های ورزشی و جذب جوانان به این مراکز در ارتقای شاخص سلامت شهر تاثیرگذار است.

عضو کمیسیون سلامت شورای شهر کرج افزود: ورزشکاران بسیاری در سطح ملی و بین المللی از این شهر برخاسته اند؛ بنابراین شناسایی استعدادهای محلات راهکاری برای توسعه ورزش در شهر است.



باغستانی در ادامه وضعیت ورزش بانوان را نامناسب دانست و تصریح کرد: متاسفانه در این زمینه غفلت های فراوانی صورت گرفته است.

وی گفت: باید شرایطی را فراهم کنیم تا زنان به عنوان پرورش دهنده نسل های آینده به سمت انجام فعالیتهای روزانه ورزشی سوق پیدا کنند و سالن های ورزشی مناسبی را در اختیار آنان قرار دهیم.



