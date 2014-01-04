98 جایگاه سی ان جی در مازندران فعال است

به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی طالبی پیش از ظهر شنبه در بازدید از ایستگاههای سی ان جی ساری افزود: با توجه به افت دمای هوا و افت فشار گاز جایگاه های سی ان جی تابعه همچنان در عرصه سوخت رسانی بدون هیچ وقفه ای فعالیت دارند.

مدیر شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه ساری گفت: مردم نگران نباشند، از روزهای گذشته تا کنون با توجه به برودت هوا تمامی جایگاه های سی ان جی در استان فعال بوده و همچنان با توجه به فشار نرمال گاز بدون هیچ وقفه ای عملیات سوخت رسانی را دنبال می کنند.

طالبی افزود: فعال بودن بیش از 66جایگاه سی ان جی در منطقه ساری و 32 جایگاه سی ان جی در منطقه چالوس وعدم تعطیلی این جایگاه ها منوط به صرفه جوئی در بخش گاز طبیعی از سوی عموم مردم است که درادامه کاهش افت فشار گاز طبیعی و عدم اختلال در عرضه سوخت جایگاه های سی ان جی را به همراه خواهد داشت .

وی درادامه با اشاره به اینکه شرکت ملی پخش فراورده های نفتی هیچ مشکلی را در جهت تأمین و توزیع سوخت ندارد گفت : از مردم شریف استان خواهشمندیم در مصرف بهینه گاز خانگی و سوخت دوم که گاز مایع ، نفت سفید و نفت گاز می باشد مشارکت جدی داشته تا بتوانیم زمستان امسال را بدون هیچ نگرانی پشت سر بگذاریم .