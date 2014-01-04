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۱۴ دی ۱۳۹۲، ۱۴:۲۶

هنرمندان با طرح‌ها و ایده‌هایشان به استقبال بهار می‌روند

هنرمندان با طرح‌ها و ایده‌هایشان به استقبال بهار می‌روند

سازمان زیباسازی شهر تهران باتوجه به نزدیك شدن نوروز 1393 به منظور استفاده از طرح‌ها و ایده های هنری نسبت به فضاسازی محیط های شهری، فراخوان طراحی و ایده پردازی استقبال از بهار را منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این سازمان از هنرمندان و گروهای هنری دعوت می کند تا طرح ها، ایده ها و پیشنهادهای خود را در این زمینه به این سازمان ارائه کنند.

از آنجا که محیط های شهری مانند میادین، پارك ها، حاشیه بزرگراه‌ها، تقاطع خیابان ها و محورهای مهم، محیط هایی هستند كه فضاهای زنده شهری محسوب می شوند؛ هنرمندان می توانند آثار خود را در قالب تمامی سبک ها و شیوه ها به شکل تصویری یا ماکت به منظور فضاسازی، آرایه بندی، تزیین و ایجاد تنوع درمحیط با استفاده ازعناصر بصری مانند حجم، رنگ، نور برای شرکت در این فراخوان ارسال کنند.

از نکاتی که باید در این ایده ها و طراح ها مد نظر هنرمندان قرار گیرد، دقت به مقوله موقت بودن آثار است و هنرمندان باید در زمان طراحی به ایستایی آثار بدون نیاز به فونداسیون عظیم، سهولت نصب و جمع آوری و هزینه های مناسب برای اجرای آثارتوجه کنند.

این طرح‌ها حداکثر باید تا تاریخ 25 دی ماه ارائه شوند. آثار منتخب تا تاریخ 27 اسفندماه سال جاری در شهر اجرا و نصب می‌شوند.

کد مطلب 2207313

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