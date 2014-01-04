به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش "آش سرخ پشت پا" به كارگردانی و نویسندگی خسرو امیری و با بازی كووش شاهونه به زودی و طی ماه های دی و بهمن در حوزه هنری به روی صحنه می رود.

این نمایش در بیست و دومین جشنواره سراسری تئاتر سوره ماه جایزه نخست نویسندگی و جایزه سوم بازیگری مرد را از آن خود كرد. همچنین نمایش "آش سرخ پشت پا" به سی و دومین جشنواره بین المللی تئاتر فجر راه یافته است.

این نمایش به شخصیتی به نام "امیر آرتیست" می پردازد كه به اتهام قتل دوستش محكوم به اعدام است. او كه به زبانی خاص، متعلق به لوطی‌های زمان قدیم مسلط است، زندگی‌اش سوژه‌ یك گروه فیلمساز می‌شود. در هنگام ضبط داستان زندگی‌اش او اعتراف می‌كند كه مرتكب قتلی نشده اما واقعیت این است كه حكم اعدام او صادر شده است.

خسرو امیری نویسنده و كارگردان "آش سرخ پشت پا" درباره‌ نمایش خود گفت: متن این نمایش، اثری مبتنی بر یك كار پژوهشی چهار ساله است كه با محتوای اخلاقی و انسانی به یك نوع تیپ زبانی می‌پردازد. داستان نمایش از نظر من داستانی عامه‌پسند است كه با همه‌ مخاطبانش ارتباط برقرار می‌كند و می‌دانم تماشاگران از اجرای ما استقبال خواهند كرد.

وی با توجه به دریافت جوایز اثرش در جشنواره‌ سراسری تئاتر سوره‌ ماه اظهار کرد: من متن اثرم را نه برای جشنواره كه برای مردم و تماشاگرانم نوشته‌ام. معتقدم نوشتن نمایشنامه فقط صرف حضور در جشنواره‌ها كار درستی نیست چراكه در آن صورت تنها سلایق مدیران جشنواره‌ها ملاك خواهد بود و نه مردم. اگر قرار باشد فقط برای خوشایند جشنواره‌ها متن‌ها نوشته شوند به هیچ كجا نمی‌رسیم.

این نویسنده افزود: این مردم‌ هستند كه داور اصلی آثار نمایشی هستند. تعهد اصلی هر نویسنده‌ای در وهله‌ اول، تعهد به اخلاق و اعتقاد به اصول انسانی است. اگر قرار باشد فقط برای خوشایند یك جریان خاص شروع به متن نویسی كنیم، كارمان با مزدوری هیچ فرقی نخواهد داشت.

تنها بازیگر این نمایش كه توانسته جایزه‌ سوم بازیگری را از بیست و دومین جشنواره‌ سراسری تئاتر سوره‌ ماه دریافت كند، كوروش شاهونه است و طراحی لباس و صحنه را نیز شكوفه قنبری برعهده داشته است.

نمایش "آش سرخ پشت پا" به نویسندگی و كارگردانی خسرو امیری از فردا یكشنبه، 15 دی‌ماه ساعت 18:30 در تماشاخانه‌ ماه حوزه هنری واقع در خیابان سمیه نرسیده به پل حافظ به صحنه می‌رود.

همچنین در پوستر نمایش "آش سرخ پشت پا" آمده است كه تماشای این اثر برای افراد زیر 16 سال توصیه نمی شود.