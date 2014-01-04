توزیع آب در روستای باسعیدو رضایت بخش نیست

عبدالکریم صالحی رئیس شورای اسلامی روستای باسعیدو در گفتگوبا خبرنگار مهر با بیان مشکلات این روستا گفت: اصلی ترین مشکل این روستا مشکل آب شرب است که اکنون این روستا را با مشکل مواجه کرده است.

رئیس شورای اسلامی روستای باسعیدو نیز گفت: یک آب شیرینکن با حمایت آب و فاضلاب روستایی و منطقه آزاد قشم راه اندازی شده که سهمیه هر خانواردر ماه پنج متر مربع و هزینه هر متر مربع 300 تومان است که مازاد آن باید متر مربعی سه هزار تومان از آب شیرینکن خریداری کنند.

صالحی بیان داشت: یک روستای 450 خانواری که در ماه سه هزار متر مربع مصرفی دارد نمی تواند که آب شرب روستاهای دیگر هم تامین کند.

وی نیز گفت: این آب شیرینکن روزانه 400 متر مربع آب تولید می کند و 12 روستای همجوار هم از این آب استفاده می کنند که جواب گوی نیاز اهالی نیست که در تابستان این مشکل بیشتر نیز می شود.

صالحی اظهارداشت: تولید روزانه 400 مترمربع جواب گوی روستای با جمعیت دو هزار و 100 نفری نیست و اهالی این روستا را در تنگنا قرار داده است.