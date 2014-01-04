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۱۴ دی ۱۳۹۲، ۱۲:۴۷

کشف 890 کيلو گرم مواد مخدر در شهرستان خاش

کشف 890 کيلو گرم مواد مخدر در شهرستان خاش

فرمانده انتظامي استان سيستان و بلوچستان از کشف 890 کيلو گرم مواد مخدر در درگيري بامداد امروز با قاچاقچيان در شهرستان خاش خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر،سردار حميد فهيمي راد در تشريح اين خبر گفت: ماموران انتظامي استان سيستان و بلوچستان در راستاي مبارزه با سوداگران مرگ و در پي کسب خبري مبني براينکه قاچاقچيان مسلح با تعدادي خودرو هاي سبک و تيزرو قصد انتقال مقادير قابل توجهي مواد مخدر از محور هاي فرعي شهرستان خاش به مناطق ديگر دارند موضوع به طور جدي در دستور کار ماموران قرار گرفت.

وي افزود: ماموران پس از اقدامات گسترده اطلاعاتي و تخصصي بامداد امروز ،سه دستگاه خودرو قاچاقچيان را شناسايي و پس از تعقيب و مراقبت دستور ايست صادر که رانندگان به دستور پليس توجهي نکرده و اقدام به فرار و تيراندازي به سوي ماموران کردند که پس از مورد هدف قرار گرفتن لاستيک خودرو ها و طي مسافت چند کيلومتري خودرو ها متوقف و سرنشينان با به جا گذاشتن سه دستگاه خودرو پژو 405، با استفاده از تاريکي شب و کوهستاني بودن منطقه از محل متواري شدند.

فرمانده انتظامي سيستان و بلوچستان خاطر نشان کرد: ماموران در بازديد از خودروهاي توقيفي 776 کيلو و800  گرم ترياک و 119کيلو و500گرم هروئين کشف و ضبط کردند.

کد مطلب 2207331

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