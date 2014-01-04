کشف 890 کيلو گرم مواد مخدر در شهرستان خاش

به گزارش خبرگزاری مهر،سردار حميد فهيمي راد در تشريح اين خبر گفت: ماموران انتظامي استان سيستان و بلوچستان در راستاي مبارزه با سوداگران مرگ و در پي کسب خبري مبني براينکه قاچاقچيان مسلح با تعدادي خودرو هاي سبک و تيزرو قصد انتقال مقادير قابل توجهي مواد مخدر از محور هاي فرعي شهرستان خاش به مناطق ديگر دارند موضوع به طور جدي در دستور کار ماموران قرار گرفت.

وي افزود: ماموران پس از اقدامات گسترده اطلاعاتي و تخصصي بامداد امروز ،سه دستگاه خودرو قاچاقچيان را شناسايي و پس از تعقيب و مراقبت دستور ايست صادر که رانندگان به دستور پليس توجهي نکرده و اقدام به فرار و تيراندازي به سوي ماموران کردند که پس از مورد هدف قرار گرفتن لاستيک خودرو ها و طي مسافت چند کيلومتري خودرو ها متوقف و سرنشينان با به جا گذاشتن سه دستگاه خودرو پژو 405، با استفاده از تاريکي شب و کوهستاني بودن منطقه از محل متواري شدند.

فرمانده انتظامي سيستان و بلوچستان خاطر نشان کرد: ماموران در بازديد از خودروهاي توقيفي 776 کيلو و800 گرم ترياک و 119کيلو و500گرم هروئين کشف و ضبط کردند.