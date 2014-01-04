یک محکوم به قصاص در کرمانشاه از چوبه دار رهایی یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، اژدر اسد بیگی روز شنبه با اعلام این مطلب اظهار داشت: این فرد که به جرم قتل به قصاص نفس محکوم شده بود با گذشت شاکی پرونده از مجازات اعدام رهایی یافت.

وی افزود: بر این اساس اجرای حکم این زندانی که به جرم قتل عمد محکوم به قصاص نفس بود متوقف و شاکی این پرونده از اجرای حکم منصرف شد.

اسد بیگی همچنین ضمن قدردانی از تلاش های تیم اخذ رضایت زندان مرکزی کرمانشاه، خاطرنشان کرد: برقراری صلح و سازش بین شکات یکی از وظایف خطیر شورای حل اختلاف زندان هاست که لازم است با تعامل سازنده و هماهنگی مراجع قضایی مورد توجه قرار گیرد.

وی در پایان و با اشاره به اینکه اغلب درگیری های منجر به قتل به خاطر عدم توانایی فرد در کنترل رفتار پرخاشگرانه و هیجانات درونی است، یادآور شد: آموزش مهارت های اساسی زندگی و نحوه مقابله با خشم به افراد در سنین مختلف به ویژه در دوران نوجوانی و جوانی عامل موثری بر پیشگیری از بروز درگیری و حوادث منجر به ضرب و جرح است.