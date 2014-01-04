مدرسه سیوه تال سردشت مشکل گرمایشی ندارد/اخبار منتشره کذب است

فریبرز اسماعیل زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اخبار منتشره شده در برخی سایت های محلی مبنی بر آتش در کمین 20 دانش آموز روستای سیوه تال در سردشت گفت: مدرسه روستای سیوه تال سردشت دارای 20 دانش آموز است که هم اکنون در دو کانکس پیش ساخته مشغول به تحصیل هستند.

وی ادامه داد: با توجه به سرمای هوا و قرار گرفتن در فصل سرد سال اداره کل نوسازی و تجهیز مدارس استان امسال سه دستگاه بخاری برقی تابشی در دو باب کلاس درس این مدرسه و نیز دفتر این مدرسه نصب کرده است.

اسماعیل زاده افزود: اخبار منتشر شده در خصوص مشکل سیستم گرمایشی این مدرسه صحت نداشته و برابر اعلام آموزش و پرورش سردشت هیچ گونه مشکلی از نظر سیستم گرمایشی در این مدرسه وجود ندارد.

رئیس اداره آموزش و پرورش سردشت نیز در خصوص وجود مشکل گرمایشی در مدرسه این روستا در گفتگوی تلفنی با خبرنگار مهر ضمن تکذیب اخبار و تصاویر منتشره شده در خصوص این مدرسه گفت: این اخبار و تصاویر مربوط به تابستان امسال است و در حال حاضر این مدرسه به سیستم گرمایشی بخاری برقی تابشی مجهز شده و مشکلی وجود ندارد.

آبان ماه امسال یکی از سایت های محلی گزارش خبری و تصویری در خصوص وجود مشکل گرمایشی در مدرسه روستای سیوه تال سردشت هشدار داد و اعلام کرد: با توجه به معماری نادرست ساختمان مدرسه که به سوله می ماند با وزش یک باد کوچک بخاری این مدرسه خاموش می شود.

این خبر افزوده است، در حالی که سال گذشته، آتش گرفتن یک بخاری ارج در روستای شین آباد پیرانشهر سبب فوت دو دانش آموزش و قطع انگشتان چند دانش آموزش این مدرسه شد، سیستم گرمایشی مدر سه ی سیوه تال نیز یک بخاری ارج نفت سوز است.