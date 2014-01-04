جدول قیمت سکه و ارز روز شنبه منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید و قدیم امروز شنبه در بازار 874 هزار و 500 تومان، نیم سکه 446 هزارتومان، ربع سکه 283 هزارتومان و گرمی 175 هزار تومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد 18 عیار در بازار داخلی 89 هزار و 500 تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1239 دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش 2975 تومان، هر یورو را 4075 تومان، هر پوند را 4910 تومان و هر درهم امارات را 817 تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز