  1. اقتصاد
  2. بازار
۱۴ دی ۱۳۹۲، ۱۲:۴۵

جدول قیمت سکه و ارز روز شنبه منتشر شد

جدول قیمت سکه و ارز روز شنبه منتشر شد

جدول قیمت انواع سکه و ارز در بازار در روز شنبه منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید و قدیم امروز شنبه در بازار 874 هزار و 500 تومان، نیم سکه 446 هزارتومان، ربع سکه 283 هزارتومان و گرمی 175 هزار تومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد 18 عیار در بازار داخلی 89 هزار و 500 تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1239 دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش 2975 تومان، هر یورو را 4075 تومان، هر پوند را 4910 تومان و هر درهم امارات را 817 تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز

نوع سکه شنبه - قیمت (تومان)
سکه‌تمام‌طرح‌جدید 874500
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم 874500
نیم سکه 446000
ربع سکه 283000
1 گرمی 175000
هرگرم‌طلای18عیار 89500
نوع ارز  
دلار آمریکا 2975
یورو 4075
پوند انگلیس 4910
درهم 817

 

 
کد مطلب 2207345

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها