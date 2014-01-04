به گزارش خبرنگار مهر، سید کریم داوودی صبح شنبه در هفدهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان در نطق پیش از دستور خود با اشاره به رسیدن فصل بودجه ریزی سال 93 اظهار داشت: در این راستا مسئولان بودجه ریزی در شهرداری اصفهان باید توجه کافی را نسبت به توسعه عدالت و محرومیت زدایی در مناطق مختلف شهر اصفهان داشته باشند.

وی با بیان اینکه از ایام گذشته تاکنون درآمدهای هر منطقه در همان منطقه هزینه شده است، بیان داشت: ولی در حال حاضر با توجه به فاصله‌ای که در خصوص خدمت رسانی و امکانات مختلف در محلات شهر اصفهان ایجاد شده است بهتر است که درآمدهای شهرداری اصفهان به صورت عادلانه توزیع شود.

این عضو شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه بیشترین درآمد شهرداری اصفهان از محل صدور پروانه ساخت بوده است، ادامه داد: در حال حاضر این منبع درآمدی از 70 درصد به 50 درصد کاهش یافته است.

وی با بیان اینکه پیدا کردن منابع درآمدی جدید باید در دستور کار مسئولان مدیریت شهرداری اصفهان قرار گیرد، اظهار داشت: باید بستر لازم برای حضور سرمایه گذاران بزرگ بخش خصوصی برای اجرای طرح‌های بر زمین مانده شهرداری اصفهان فراهم شود.

داوودی در ادامه با بیان اینکه شهرداری باید به جای پرداخت پول در ازای منازل مسکونی و مغازه‌های شهروندان که در طرح‌های عمرانی شهرداری قرار می‌گیرد، به آنها منزل مسکونی یا واحد تجاری تحویل دهد.

وی در ادامه با بیان اینکه توجه به توسعه گردشگری و اجرای طرح‌های لازم برای جذب گردشگران داخلی و خارجی باید مورد توجه مسئولان شهر اصفهان قرار گیرد، افزود: در این راستا ضروری است که در بودجه ریزی سال 93 شهرداری اصفهان بودجه‌ای را برای توسعه گردشگری به ویژه در مباحث فرهنگی اختصاص دهند.

