یکی از مجروحان حادثه پتروشیمی خرم آباد فوت کرد/ 2 نفر مجروح

رضا آریایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یکی از مجروحان حادثه آتش سوزی پتروشیمی خرم آباد به نام "بهمن آزادی مقدم" بر اثر شدت جراحات وارده و سوختگی جان خود را از دست داد.

وی با اشاره به جزئیات این حادثه گفت: حادثه آتش سوزی پتروشیمی خرم آباد امروز صبح ساعت 10 و 30 دقیقه رخ داده است افزود: این آتش سوزی به دلیل انفجار مخزن گازوئیل این پتروشیمی رخ داده که با کمک تیم های اطفا حریق ظرف مدت نیم ساعت مهار شد.

مدیر کل مدیریت بحران استان لرستان همچنین با اشاره به دو مجروح دیگر این حادثه افزود: این دو مجروح نیز به بیمارستان شهدای عشایر خرم آباد برای مداوا اعزام شده اند.

