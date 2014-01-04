به گزارش خبرگزاری مهر، مجید کامیار افزود: نخستین جشنواره موسیقی گروه‌نوازی با همکاری انجمن موسیقی استان زنجان و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان طی بهمن‌ماه امسال برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه این جشنواره موسیقی گروه‌نوازی شامل همه گونه‌های موسیقی سنتی، ایرانی، موسیقی پاپ و آشیقی خواهد بود، افزود: پنج گروه از این گروه‌ها به مرحله اصلی مسابقه راه می‌یابند.

کامیار با اشاره به اجرای هر گروه در روزهای برگزاری جشنواره، خاطرنشان کرد: هر گروه در روز دو اجرا خواهد داشت که همگی این اجراها بعد از ظهرها با حداقل اجرای یک ساعته همراه خواهد بود.

ارسال مقالات شركت توزيع برق استان زنجان به كنفرانس سيرد2014 ايتاليا

CIRED مخفف ۵ کلمه فرانسوي است که به عنوان نهادي علمي، بين‌المللي و غير انتفاعي و بر اساس قوانين کشور بلژيک تحت عنوان «کنگره بين المللي شبکه هاي توزيع نيروي برق» به ثبت رسيده است.



در پي برگزاري کنفرانسي در سال ۱۹۶۷ توسط انجمن پژوهش برق در زمينه توزيع در انگلستان و استقبالي که از برگزاري اين کنفرانس بعمل آمد، انجمن‌هاي برق و الکترونيک کشورهاي بلژيک و انگلستان (IEM و AIM) تصميم گرفتند به منظور ارتقاي سطوح علمي و فني سيستم‌هاي توزيع نيروي برق،‌ توسعه کسب و کار و افزايش مهارت‌ها و دانش فني نيروهاي فعال در زمينه توزيع نيروي برق، با مشارکت يکديگر کنفرانس‌هايي تخصصي برگزار کنند.

به اين ترتيب اولين کنفرانس سيرد در مه ۱۹۷۱ توسط انجمن برق و الکترونيک کشور بلژيک AIM در آن کشور برگزار شد و پس از ۴۲ سال، بيست و دومين کنفرانس سيرد نيز در جولاي ۲۰۱۳ در استکهلم سوئد برگزار شد.

کنفرانس‌هاي سيرد به صورت دو سالانه برگزار مي‌شوند و تا سال ۱۹۹۷ به طور متناوب در يکي از شهرهاي دو کشور انگلستان و بلژيک برگزار مي‌گرديد پس از آن تصميم گرفته شد کنفرانس‌ها در ساير کشورهاي عضو نيز برگزار شود که با اتخاذ اين تصميم کنفرانس يازدهم در سال ۱۹۹۹ در کشور فرانسه برگزار شد.

شركت توزيع نيروي برق استان زنجان در ارائه مقاله هاي علمي وفني خود به كنفرانس سيرد، هرساله پيشرو بوده و امسال نيز با ارائه 10 مقاله حضور خود را پررنگ تر كرده است و در راستاي ارتقاء دانش و پژوهش در صنعت برق كشور پرسنل اين شركت 10 مقاله به كنفرانس منطقه اي سيرد و كنفرانس سيرد2014 ايتاليا ارسال كردند.