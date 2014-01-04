موقوفه ای برای ساخت پژوهشگاه در همدان نیاز است

محمد علی زلفی گل در گفتگو با بیان اینکه با بیان اینکه ساخت پژوهشگاه آب در استان همدان ضروری است، عنوان کرد: نیازمند ایجاد موقوفه ای در راستای ساخت پژوهشگاه آب در استان همدان هستیم چراکه امروزه مسئله کمبود آب یکی از حیاتی ترین مشکلات در استان همدان است.

وی افزود: با توجه به مشکل کم آبی استان همدان آزمایشگاه مناسبی برای پژوهش در حوزه آب در استان وجود ندارد.

رئیس دانشگاه بوعلی همدان با بیان اینکه ایجاد موقوفه با نیت ساخت پژوهشگاه آب منجر به تزریق آب شرب به شهر و استان همدان می شود، بیان کرد: همه مردم شهر همدان از این موقوفه بهرمند می شوند و تا ابد باقیات و صالحات آن برای فرد واقف باقی خواهد ماند.

زلفی گل با بیان اینکه متاسفانه در جامعه اینگونه فرهنگ سازی شده که هر کس ثروت زیادی دارد از راه غیر شرعی کسب کرده است، عنوان کرد: درحالی که افرادی هستند که از راه شرعی تولید ثروت کرده اند.

وی با بیان اینکه کسب ثروت از راه درست بسیار مطلوب است، بیان کرد: افراد ثروتمند و متمکن با وقف بخشی از اموال خود می توانند باعث توسعه کشور شوند.

رئیس دانشگاه بوعلی همدان با بیان اینکه اسلام نیز برای مدیریت ثروت تمهیداتی اندیشیده است، عنوان کرد: با سنت حسنه وقف می توان در راه آبادانی کشور، ترویج علم، گسترش پژوهش و تحقیق گام برداشت.

محمد علی زلفی گل با بیان اینکه برخی نیز فرهنگ درویش مسلکی را ترویج می کنند، اظهار داشت: این افراد معتقدند که باید به فکر امروز بود و تلاش برای فردا بیهوده است در حالی که این فرهنگ موجب عقب ماندگی جامعه اسلامی می شود.

وی با بیان اینکه هر انسان باید در حد توانایی و استعداد خود ایجاد درآمد کند، ابراز داشت: یکی از بهترین راه ها برای درست خرج کردن ثروت مقوله وقف است چرا که موجب زیاد شدن ثروت واقف می شود.

زلفی گل با بیان اینکه وقف اثر بخشی بالایی دارد، بیان کرد: وقف همچنین آثار متاخره زیادی دارد که امیداواریم شاهد ایجاد موقوفات جدیدی با نیت تحقیقات و پژوهش در همدان باشیم.