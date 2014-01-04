نشست "علم دینی؛ امکان و عدم امکان" برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست تخصصی علم دینی؛ امکان و عدم امکان از سلسله نشستهای قطب علمی فلسفه دین در تالار معرفت دفتر قم پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلام برگزار می شود.



در این نشست علمی که با هدف بررسی و نقد علم دینی جهت بومی سازی علوم انسانی برگزار می گردد، حجت الاسلام والمسلمین دکتر حمیدرضا شاکرین معاون آموزشی مؤسسه آموزش عالی حوزوی حکمت به عنوان سخنران و حجت الاسلام والمسلمین دکتر رمضان علی تبار، مدیر گروه منطق فهم دین پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به عنوان ناقد به ایراد سخنرانی خواهند پرداخت.



این نشست تخصصی صبح سه شنبه 17 دیماه از ساعت 10 تا 12 با حضور اساتید حوزه و دانشگاه و صاحبنظران حکمی فلسفی، دانشجویان و دانشپژوهان در تالار معرفت پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به آدرس قم، بلوار پانزده خرداد، خیابان شهید میثمی برگزار خواهد شد.



حضور علاقه مندان در این نشست بلامانع اعلام می شود.

