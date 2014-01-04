نشست "علم دینی؛ امکان و عدم امکان" برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست تخصصی علم دینی؛ امکان و عدم امکان از سلسله نشستهای قطب علمی فلسفه دین در تالار معرفت دفتر قم پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلام برگزار می شود.
در این نشست علمی که با هدف بررسی و نقد علم دینی جهت بومی سازی علوم انسانی برگزار می گردد، حجت الاسلام والمسلمین دکتر حمیدرضا شاکرین معاون آموزشی مؤسسه آموزش عالی حوزوی حکمت به عنوان سخنران و حجت الاسلام والمسلمین دکتر رمضان علی تبار، مدیر گروه منطق فهم دین پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به عنوان ناقد به ایراد سخنرانی خواهند پرداخت.
این نشست تخصصی صبح سه شنبه 17 دیماه از ساعت 10 تا 12 با حضور اساتید حوزه و دانشگاه و صاحبنظران حکمی فلسفی، دانشجویان و دانشپژوهان در تالار معرفت پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به آدرس قم، بلوار پانزده خرداد، خیابان شهید میثمی برگزار خواهد شد.
حضور علاقه مندان در این نشست بلامانع اعلام می شود.
به همت قطب علمی فلسفه دین نشست تخصصی علم دینی؛ امکان و عدم امکان سه شنبه 17 دیماه با حضور صاحبنظران عرصه حکمت و فلسفه در قم برگزار می شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، نشست تخصصی علم دینی؛ امکان و عدم امکان از سلسله نشستهای قطب علمی فلسفه دین در تالار معرفت دفتر قم پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلام برگزار می شود.
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