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۱۴ دی ۱۳۹۲، ۱۳:۵۰

مرگ بیش از 13 هزار ایرانی در تصادفات/ کاهش 7 درصدی تلفات

مرگ بیش از 13 هزار ایرانی در تصادفات/ کاهش 7 درصدی تلفات

13 هزار و 140 نفر در هشت ماهه سال جاري در حوادث رانندگي جان خود را از دست دادند که نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش 7 درصدی نشان می دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس اعلام  سازمان پزشکی قانونی از كل تلفات حوادث رانندگي از ابتداي سال جاري تا پايان آبان ماه 10 هزار و 126 نفر مرد و سه هزار و 14 نفر ديگر زن بودند همچنين در اين مدت هشت هزار و 431 نفر در حوادث رانندگي برون شهري، سه هزار و 612 نفر در حوادث رانندگي درون شهري، يكهزار و 47 نفر در مسيرهاي روستايي و 50 نفر در محورهاي نامعلوم جان باختند.

بر اساس اين گزارش در اين مدت استان‌هاي فارس با يكهزار و 120، خراسان رضوي با يكهزار و 23 و تهران با 979 مورد بيشترين و استان هاي ايلام با 97، كهگيلويه و بويراحمد با 122 و اردبيل با 169 مورد به ترتيب كمترين آمار تلفات حوادث رانندگي را داشته اند. 

همچنين در هشت ماهه امسال 231 هزار و 176 نفر در حوادث رانندگي مصدوم شدند كه از اين تعداد 166 هزار و 708 نفر مرد و 64 هزار و 468 نفر زن بودند. اين رقم در مقايسه با مدت مشابه سال قبل كه تعداد مصدومين حوادث رانندگي 230 هزار و 767 نفر بود، ‌دو دهم درصد بيشتر شده‌است.

اين گزارش مي افزايد: در آبان ماه سال جاري آمار تلفات حوادث رانندگي در مقايسه با مدت مشابه سال قبل 6.5 درصد كاهش يافته و از يك هزار و 598 فوتي در آبان ماه سال گذشته به يك هزار و 494 فوتي در سال جاري رسيده است. تعداد مردان فوت شده در حوادث رانندگي آبان امسال يكهزار و 145 نفر و تعداد زنان نيز 349 نفر بوده‌است.

در آبان امسال نيز 26 هزار و 435 نفر از مصدومان حوادث رانندگي به مراكز پزشكي قانوني سراسر كشور مراجعه كردند كه تعداد آنان نسبت به مدت مشابه سال قبل 2.4 درصد كمتر شده‌است.

کد مطلب 2207371

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