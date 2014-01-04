شکوفایی کشاورزی استان قزوین نیازمند استفاده از تخصص و تجهیزات مدرن است

حمیدرضا تبسمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: تشکیلات نظام مهندسی به عنوان سازمانی تخصصی در توسعه و ارتقاء کشاورزی استان گام‌های بلندی تاکنون برداشته و با حمایت‌های مسئولان استانی در راستای تحقق اهداف سازمانی خدمات ارزنده‌ای به جامعه‌ کشاورزی استان ارائه می‌کند.

وی به دیدار استاندار قزوین با مجمع متخصصان استان اشاره کرد و گفت: استاندار قزوین در این دیدار برای دریافت مشاوره از متخصصان استان اعلام آمادگی کرد و این موضوع افق جدیدی در استفاده تخصصی از اعضای نظام مهندسی و خدمات آن به مردم ایجاد می‌کند.

تبسمی بیان کرد: با توجه به دید و نگرش استاندار جدید قزوین نسبت به بخش کشاورزی و بها دادن وی به تخصصی شدن امور، در آینده‌ای نزدیک شاهد شکوفایی بیش از پیش کشاورزی استان خواهیم بود.

این مسئول تصریح کرد: اعتقاد به کار تخصصی و آگاهی کامل استاندار نسبت به بخش کشاورزی استان و مدیریت درخشان وی در دوره‌های گذشته از جمله موضوعاتی است که موجب شکوفایی و رشد کشاورزی استان خواهد شد.

وی ادامه داد: استاندار در این جلسه، دشت قزوین را از نظر ظرفیت، یک دشت بی‌نظیر در عرصه کشاورزی دانست و بر لزوم استفاده از تمامی پتانسیل‌های کشاورزی استان تاکید کرد.

تبسمی که خود نماینده بخش کشاورزی و دبیر کمیته فرعی برنامه‌ریزی و مشورتی بخش کشاورزی در دوران مدیریت قبلی روزبه بود بیان کرد: با توجه به برنامه محور بودن استاندار قزوین می‌توان گفت، دوران طلایی کشاورزی در استان قزوین آغاز شده، چرا که وی توجه ویژه‌ای به این بخش دارد و امیدواریم با حضور این تفکر به بودجه بخش کشاورزی استان توجه ویژه‌ای شود.

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین تاکید کرد: کلیه اعضای شورای تخصصی و پتانسیل‌ها و امکانات در راستای محقق شدن اهداف مدنظر نظام در سراسر استان و تخصصی شدن بخش کشاورزی استان کوشا هستند.

وی همچنین در بخش دیگری از سخنانش ضمن تبریک به مدیر کل جدید محیط زیست استان نیز گفت: امیدواریم در دوره مدیریت جدید این اداره، شاهد پیگیری‌ و عملیاتی شدن تفاهم‌نامه‌های فی مابین این سازمان و اداره کل محیط زیست استان و همکاری‌های بیشتر باشیم.