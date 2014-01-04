تکواندو بانوان اسلامشهر اسپانسر و پایگاه قهرمانی ندارد

فاطمه قنبری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هزار و 200 تکواندوکار خانم در رده های مختلف سنی در 18 باشگاه و زیرنظر 10 مربی در این شهرستان فعالیت می کنند که اکثر آنها در رده سنی نونهالان و خردسالان هستند که باید برای آینده ورزشی آنها برنامه ریزی داشته باشیم.

وی، نداشتن پایگاه قهرمانی را از دیگر مشکلات هیئات تکواندو بانوان برشمرد و افزود: بارها از استان درخواست مربی درجه یک شده اما به دلیل نداشتن پایگاه قهرمانی و با وجود استعدادهای فراوان، تاکنون این امر میسر نشده است.

این مسئول عنوان کرد: اگر مسئولان کمک کنند تا پایگاه قهرمانی تکواندو بانوان افتتاح شود، قطعا با آوردن یک مربی در سطح عالی می توانیم همچون تکواندو آقایان، چندین ملی پوش را پرورش دهیم.

دارنده نشان دان 3 تکواندو، برگزاری مسابقات جام رمضان، عید غدیر خم و هفته دفاع مقدس و کوهپیمایی 60 تکواندوکار را در سال جاری بخشی از عملکرد هیئات تکواندو اسلامشهر اعلام کرد و گفت: سطح مسابقات تکواندو بانوان اسلامشهر به حدی خوب است که وقتی مسابقه ای برگزار می کنیم از شهرهای رباط کریم، تهران، بهارستان، ری و قدس در آن شرکت می کنند.

مربی تکواندو بانوان، از برگزاری لیگ اسلامشهر از سال آینده خبر داد و یادآور شد: در سال آتی لیگ خردسالان و نونهالان راه اندازی می شود و در سال جاری نیز مسابقات قهرمانی دهه مبارک فجر برگزار خواهد شد.

وی از مسئولان خواست تا از ورزش بانوان بیشتر حمایت کنند و افزود: ورزش تکواندو برای خانم ها بسیار خوب است چرا که جسارت و آرامش را با هم پیوند میزند و در صورت جذب اسپانسر و حمایت مسئولان فعالیت های گسترده تر می شود تا در لیگ برتر حضور داشته باشیم چرا که در حال حاضر تکواندوکاران مطرح شهرستان برای تیمهایی مثل شمیرانات و شهرری مسابقه می دهند.

این مسئول با اشاره به اینکه هم اکنون با کمترین امکانات در حال خدمات رسانی به جامعه تکواندو اسلامشهر هستیم، اعلام کرد: در این مدت توانسته ایم با اجاره مکانی، دفتر هیئات تکواندو اسلامشهر را راه اندازی کنیم تا تکواندوکاران مکانی را برای ارائه درخواست هایشان داشته باشند ولی امکانات اداری محدود است.