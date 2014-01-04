محاکمه دو پسر نوجوان به اتهام قتل مربی بدنساز

به گزارش خبرنگار مهر، در این پرونده حمید 15 ساله و امیرحسین 14 ساله متهم هستند در تاریخ 9 دیماه سال گذشته مربی بدنساز خود به نام امیر را با ضربه های چاقو به قتل رسانده اند.

صبح امروز دو پسر نوجوان به اتهام مشارکت در قتل عمدی و سرقت در شعبه 113 دادگاه کیفری پای میز محاکمه قرار گرفتند.

پدر مقتول در جلسه دادگاه با طرح شکایت علیه متهمان خواستار قصاص آنها شد.

سپس حمید در جایگاه قرار گرفت و با قبول اتهامش گفت: مدتی بود که به باشگاه بدنسازی می رفتم. جمعه ها باشگاه تعطیل بود و امیر در طبقه بالای باشگاه زندگی می کرد. یک روز او از من خواست که برای تمرین های بیشتر جمعه به خانه اش بروم، وقتی به خانه اش رفتم او مرا مورد آزار و اذیت قرار داد. تصمیم گرفتم از او انتقال بگیرم به همین خاطر جمعه بعد چاقو تهیه کرده و با دعوت امیر به خانه اش رفتم. او دوباره مرا مورد آزار و اذیت قرار داد اما نتوانستم به خاطر جثه قوی اش نقشه ام را عملی کنم. یک روز موضوع را به دوستم امیرحسین در مدرسه گفتم که او وقتی متوجه آزار و اذیت های مقتول شد قبول کرد در اجرای نقشه ام به من کمک کند. بر اساس نقشه روز حادثه یک چاقو تهیه کرده و امیرحسین نیز از خانه ما یک تیغ موکت بری برداشت. دو نفری به خانه امیر رفتیم و در یک لحظه من از پشت سر به طرف مربی بدنسازی حمله کرد و چند ضربه به بدنش زدم. امیرحسین نیز با تیغ موکت بری چند ضربه به پشت مقتول زد. بعد از جنایت یک قلک که در آن 600 هزار تومان پول بود و داروهای بدنسازی را سرقت کرده و به خانه بازگشتیم.

رئیس دادگاه: با قصد قتل به خانه مقتول رفته بودید؟

متهم به قتل: بله. امیر باید کشته می شد و من برای کشتن او به خانه اش رفته بودم.

در ادامه جلسه دادگاه امیرحسین در جایگاه قرار گرفت که او نیز در دفاع از خود گفت: زمانی که حمید موضوع کشتن مربی اش را به من گفت تصور کردم دروغ می گوید اما وقتی اصرارهایش را دیدم همراه او رفتم. من با تیغ موکت بری تنها یک ضربه به مقتول زدم و تصور می کردم اگر مشارکت در قتل را قبول کنم حمید اعدام نمی شود.

پس از دفاعیات وکلای متهمان و آخرین دفاع دو پسر نوجوان رئیس دادگاه ختم رسیدگی به پرونده را اعلام کرد.