دستگاه ها پی گیری جذب بودجه عمرانی ملی از وزارتخانه ها باشند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد تکلوزاده صبح شنبه در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کرمان در تشریح وضعیت اعتبارات استانی اعم از عمرانی و هزینه ای گفت: در بودجه عمرانی حدود 498 میلیارد تومان مصوب استان بوده و رقمی که تا کنون رسیده 116 میلیارد تومان است.

وی ادامه داد: اگر این میزان را در چهار بخش اعتبارات استانی، الزامات، ماده 180 و مصوبات خاص تقسیم کنیم جمعا 257 میلیارد تومان بوده که 16.1 درصد یعنی معادل46 میلیارد تومان رسیده است.

معاون برنامه‌ ریزی استاندار کرمان گفت: در دو درصد نفت و گاز که 104 و 9 دهم میلیارد تومان داشتیم 39.9 درصد رسیده است.

وی اذعان داشت: در اعتبارات ملی استانی شده نیز مجموعا 17.9 میلیارد تومان، معادل 30.1 درصد اعتبار وصول شده است.

این مسئول ادامه داد: یکسری اعتبارات متفرقه داشتیم از جمله اعتبارات مقام معظم رهبری که 1.5 میلیارد تومان برای بیمارستان منوجان بوده که کامل رسیده است.

تکلوزاده اظهار داشت: ماده 10 و ماده 12 برای آب و فاضلاب روستایی قسمت عمرانی 3.3 میلیارد تومان در ماده 10 و 3.3 میلیارد تومان در ماده 12 که هر دو صد در صد وصول شده است.

وی همچنین گفت: یک مورد ماده 12 داشتیم برای سیل و جبران خسارت سیل که چهار میلیارد و 700 بوده که 50 درصد آن رسیده است، دو اعتبار جزئی داشتیم از 300 میلیون و 200 میلون که 100 درصد رسیده است.

معاون برنامه‌ ریزی استاندار کرمان در ادامه گفت: تنها اعتباری که اخیرا رسیده 2.5 میلیارد تومان از محل جرائم رانندگی است که باید بین دهیاری ها و شهرداری ها تقسیم شود.

وی همچنین گفت: سال رو به پایان است ولی متاسفانه اعتباری که برای حوزه های علمیه در نظر گرفته بودیم مراجعه نکردند موافقنامه مبادله شود که این امر هم مخالف مقررات است و هم اینکه این پول در حال حاضر بلوکه شده و عملا اقدام برای آن مسیر نیست.

تکلوزاده تصریح کرد: در جلسه قبل اعتبار حوزه ها به چهار میلیارد و 600 تومان افزایش پیدا کرد و باید این پول تعیین تکلیف شود.

وی اذعان داشت: همچنین اعتباری برابر پنج میلیارد مربوط به مساجد داشتیم که اوقاف باید موافقنامه را مبادله می کرد، پی گیری های صورت گرفته و تاخیری در این خصوص ایجاد شده و دستگاه های نظارتی بدانند که ما پی گیر قضیه بودیم و وقتی موافقنامه مبادله شد بین مساجد استان تقسیم می شود.

این مسئول ادامه داد: در قسمت اعتبارات هزینه ای در بند " و" 88. 9 ملیارد تومان مصوب داشتیم که 78.1 درصد حدود 69 میلیارد تومان وصول شده که در 9 ماهه سه درصد جلوتر هستیم، البته ما کسری نهفته حدودهشت میلیارد تومان در بند" و" داریم که این سه درصدی که جبران شده در واقع کسری نهفته را جبران می کند.

وی گفت: در سایر هزینه ها 98.2 میلیارد تومان مصوب استان بوده که تاکنون 69.2 درصد آن وصول شده و در حدود هفت تا 6.5 درصد عقب هستیم.

تکلوزاده اظهار داشت: در واقع از 187 میلیارد تومان اعتبارات هزینه ای استان کرمان، 126 میلیارد تومان وصول شده است.

وی گفت: 10 میلیارد تومان هم متفرقه هزینه ای رسیده که حدود 5.3 میلیارد آن مربوط به آب و فاضلاب روستایی است که اعتبارات ماده 10 و 12 که رسیده 20 درصدش هزینه ای مربوط به این دستگاه بوده که استفاده کردند.

معاون برنامه ‌ریزی استاندار کرمان در خصوص اعتبارات ملی گفت: دستگاهها به ویژه آنهایی که پروژه های ملی دارند باید با وزارتخانه مربوطه ارتباط داشته و از 86 درصد بودجه عمرانی که ملی است و در اختیار وزارتخانه ها قرار دارد پی گیری و از آنجا وصول کنند و این چیزی نیست که سیستم معاونت راهبردی بتواند ورود پیدا کند به خزانه برسد و ما اصلا در جریان قرار نمی گیریم.

وی ادامه داد: اعتبارات ملی به خزانه استان وارد نمی شود و کلا این اعتبار را وزارتخانه ها برای پروژه های خاصی که مدنظر هست هزینه می کنند و اعتبارات از این طریق می آید، نمایندگان و مدیران اجرایی باید در این خصوص پی گیری کنند تا این اعتبارات بیشتر به استان سرازیر شود.

تکلوزاده یادآور شد: میانگین 23.6 درصد عتبارت استانی به استان کرمان رسیده و تا چه حد تا پایان سال می رسد مشخص نیست، دستگاه تعهدات و مشکل خاص ایجاد نکنند تا پیمانکارن دچار مشکل نشوند.

همچنین فرماندار کوهبنان در ادامه این جلسه با اشاره به اینکه کوهبنان تنها شهری است که راه مواصلاتی ندارد و از جاده ذغال سنگ استفاده می کند گفت: روزانه 25 تریلی ذغال از داخل شهر رد می شود که زیرساز آسفالت توان این عبور را ندارد و باد برای ن شهر کمربندی در نظر گرفته شود.

منصور متقی با اشاره به قرار گیری کارخانه ذغال شویی در کنار شهر کوهبنان تصریح کذرد: ایجاد کمربندی برای کوهبنان بسیار ضروری به نظر می رسد.

وی ادامه داد: کارخانه ذغال شویی کوهبنان 9700 هزار تن در سال ظرفیت خروجی دارد که الان تقریبا یک سوم این ظرفیت کار می کند و در آینده براساس بررسی های صورت گرفته نیاز به این داریم که افزایش کارگری داشته باشد و که امر اهیمت ایجاد سکونتگا در این شهر را نشان می دهد.

متقی گفت: در حدود 40 سال پیش 48 کیلومتر راه آهن تا نزدیکی طغرل جرد ایجاد شده اما متاسفانه فقط زیرسازی ده و ریل گذاری صورت نگرفته است که امیدواریم که راه آهن و وضعیت راه های کوهبنان در بحث برنامه ریزی های کلان استانی مطرح شود.

ارئه و تصویب طرح جامع ـ تفصیلی شهر کیانشهر، ارائه فرصت 10 روزه به حوزه های علمیه برای جذب اعتبارات اختصاص یافته از جمله مباحثی بود که در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان کرمان مورد بحث وبررسی قرار گرفت.









