سید جمال ساداتیان تهیهکننده این فیلم به خبرنگار مهر گفت: مهتاب کرامتی، مصطفی زمانی و هانیه توسلی قرار است در این فیلم بازی کنند که با برنامه ریزیهای انجام شده فیلمبرداری آن از فردا 15 دی ماه در تهران شروع میشود.
وی افزود: البته کرامتی در روزهای پایانی فیلمبرداری "اشباح" به کارگردانی داریوش مهرجویی است که پس از پایان این کار به گروه اضافه می شود و ما فعلا فیلمبرداری را با سکانسهایی آغاز میکنیم که وی در انها نقشی ندارد.
به گفته وی، "جامهدران" برای حضور در جشنواره سال آینده فیلم فجر آماده خواهد شد.
عوامل تولید این فیلم عبارتند از نویسنده و کارگردان: حمیدرضا قطبی، تهیهکننده: سید جمال ساداتیان، مدیر فیلمبرداری: علی محمد قاسمی، صدابردار: یدالله نجفی، طراح صحنه و لباس: بابک کریمی، طراح گریم: ایمان امیدواری.
این فیلم اقتباسی از رمان ناهید طباطبایی و درباره زنی به نام شیرین است که در مراسم ختم پدرش پی به روابط جدیدی در زندگی پدرش میبرد و حقایقی را کشف میکند.
این فیلم قرار بود بهار سال گذشته ساخته شود که شرایط تولید آن فراهم نشد.
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