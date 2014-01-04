برگزاری نمایشگاه بین المللی ایران در اقلیم کردستان عراق

به گزارش خبرنگار مهر، امیرمسعود فاتحی پیش از ظهر شنبه در جلسه کارگروه توسعه صادرات غیر نفتی استان خواستار حضور شركت هاي توانمند استان و كشور در اين نمايشگاه شد و افزود: این نمایشگاه با حضور شرکت های مختلف صنعتی، تجاری،فنی و مهندسی سال آینده برگزار می شود.

وی برگزاری این نمایشگاه را فرصتی مناسب برای ارائه آخرین دستاوردهای کشور در عرصه های مختلف عنوان کرد و گفت: با برپایی چنین نمایشگاه هایی است زمینه های معرفی گسترده شرکت های ایرانی در خارج از کشور فراهم می شود.

فاتحی در ادامه از روند برگزاري هشتمين نمايشگاه اختصاصي جمهوري اسلامي ايران در استان اربيل اقليم كردستان را ارائه كرد و اظهارداشت: این نمایشگاه در زمینه هایی چون تاسیسات و مصالح ساختمانی، لوازم خانگی، لوستر و مبلمان، نفت، گاز و پتروشیمی، مواد شیمیایی رنگ و رزین، صنایع چاپ و بسته بندی، صنایع غذایی، دام و طیور، ماشین آلات و صنایع کشاورزی، آرایشی بهداشتی و دارویی و ماشین آلات صنعتی برگزار شد.

وی صنایع حراراتی و برودتی، دکوراسیون داخلی منزل، صنعت حمل و نقل و خودرو، صنایع لاستیک و پلاستیک، برق و انفورماتیک، صنایع مخابرات و رایانه، بیمه و بانکداری و خدمات فنی و مهندسی را از دیگر زمینه های برگزاری این نمایشگاه اعلام کرد.

حيدرنژاد، رئيس اتحاديه صادركنندگان ميوه و تره بار استان هم در اين جلسه، مشكلات و موانع موجود در زمينه صادرات ميوه و تره بار استان به كشورهاي خارجي را مطرح كرد.

نمايندگان بخش خصوصي نيز در اين جلسه خواستار رفع برخي موانع مربوط به توسعه صادرات غيرنفتي استان شدند و پيشنهاداتي مانند تامين و مساعدت مالي بنگاهها و واحدهاي صادرات محور استان، اصلاح و تجهيز زيرساخت هاي حمل و نقل، ساماندهي گمرك تمرچين و حمل يكسره كالاهاي صادراتي استان به اقليم كردستان را مطرح کردند.