صرف 271 میلیارد ریال برای اجرای طرح های اشتغالزای مددجویان در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، احمد سعادت ظهر شنبه در نشست اشتغال و خوكفايي كميته امداد امام خميني(ره) مازندران گفت: در هشت ماهه امسال سه هزارو 732 طرح اشتغالزايي در كميته امداد امام خميني(ره) استان اجرا شد.

وی اظهار داشت: در هشت ماهه سال جاري سه هزار و 732 طرح اشتغال اجراشده است كه نسبت به هشت ماهه سال قبل 194 درصد افزايش داشته داشته است و براي اجراي اين طرح ها 271 میلیارد و 293 ميليون ريال هزينه شده است.

سعادت تصريح كرد: 652 طرح از اعتبارات امداد به مبلغ 39 میلیارد و 976 ميليون ريال و سه هزار و 87 طرح از اعتبارات قرض الحسنه بانكي به مبلغ 21 میلیارد و 317 ميليون ريال براي اين طرح ها صرف شده است.

معاون اشتغال و خوكفايي كميته امداد امام خميني(ره) مازندران از بكارگيري 439 نفر نيز از طريق كاريابي در مراكز مختلف خبر داد و افزود: اين ميزان نسبت به هشت ماهه مشابه سال گذشته 301 درصد افزايش داشته است.

وي خاطرنشان كرد: در راستاي حرفه آموزي مددجويان جهت ارتقاء مهارت هاي آنها در افزايش كيفيت اجراي طرح هاي اشتغال نيز11 هزار و 430 نفر از آموزش هاي بلند مدت و كوتاه مدت آموزش امداد بهرمند شدند كه نسبت به مدت مشابه سال 91 حدود 170 درصد افزايش داشته است.