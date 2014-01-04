انعقاد تفاهم نامه سه جانبه برای توسعه علوم شناختی

به گزارش خبرگزاری مهر، کمال خرازی - دبیر ستاد راهبردی توسعه علوم و فناوری‌های شناختی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، یک تفاهم‌نامه سه جانبه با وزرای علوم و بهداشت امضاء کرد.

این تفاهم‌نامه به منظور هم افزایی تلاش‌های جاری در هر سه نهاد مسئول در زمینه آموزش، ترویج، تربیت نیروی انسانی، پژوهش و توسعه دانش و فناوری‌های شناختی شکل گرفته است.

در این تفاهم‌نامه تشکیل کارگروه مشترکی برای برنامه‌ریزی و تهیه و تدوین برنامه‌های اجرایی در زمینه آموزش، پژوهش و ارایه خدمات علمی، اجتماعی و درمانی پیش بینی شده است.

علوم و فناوری‌های شناختی در سند نقشه جامع علمی کشور جزء اولویت‌های الف ذکر شده است.

ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی با تصویب سند راهبردی علوم و فناوری‌های شناختی در شورای عالی انقلاب فرهنگی تاسیس شده است تا به سیاست‌گذاری و ظرفیت‌سازی برای توسعه علوم و فناوری‌های شناختی در کشور بپردازد و فرصت‌های حمایتی را برای تولید، ترویج و بهره‌گیری از این دانش نوین در توسعه ملی فراهم آورد.

علوم شناختی یکی از شاخه‌های جدید علمی میان رشته‌ای، نو و پویا است که در آن، مغز و کارکردهای شناختی آن مورد مطالعه روشمند و منظم علمی قرار می‌گیرد.

این حوزه از دانش در کنار فناوری نانو، فناوری زیستی و فناوری اطلاعات مجموعه دانش‌های همگرا (NBIC) را تشکیل می‌دهد؛ در واقع این رشته از زیر مجموعه‌های علوم اعصاب، روان شناسی، زبان شناسی، هوش مصنوعی و فلسفه ذهن تشکیل شده و کاربرد وسیعی در حوزه‌هایی همچون پزشکی، آموزش وپرورش، جامعه شناسی، علوم سیاسی، علوم اطلاعات و ارتباطات رسانه های گروهی، مهندسی پزشکی، مهندسی فرمان و کنترل، و حتی علوم دفاعی و جنگ دارد.