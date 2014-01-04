سرقت اینترنتی به بهانه بازیهای آن لاین

به گزارش خبرگزاری مهر،چندی پیش مرد جواني با مراجعه به دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان شهريار در رابطه با برداشت غير مجاز مبلغ 16 ميليون ريال از حساب بانکيش شکايتي را تنظيم و با در دست داشتن مرجوعه قضايي به پليس فتا غرب استان تهران مراجعه کرد.

سرهنگ باقريان، رئيس پليس فتا غرب تهران در اين خصوص گفت: با مراجعه اين مرد به پليس فتا و ارائه مرجوعه قضايي، بررسي هاي ابتدايي در اين خصوص انجام گرفته و مشخص شد که مبالغ به سرقت رفته از حساب شاکي از طريق خريد اينترنتي برداشت شده لذا بررسي هاي تخصصي تر آغاز شد و تراکنش هاي بانکي شاکي مورد ارزيابي دقيق تر قرار گرفت.

سرهنگ باقريان افزود: طي رسيدگي هاي انجام شده و با بررسي هاي تخصصي و فني، ردپاي سارق در فضاي مجازي شناسايي و نهايتاً مشخص شد برداشت هاي غير مجاز توسط فردي با هويت "محمد مهدي- الف " انجام گرفته، از اين روکارشناسان پليس فتا وي را براي پاسخگويي به سوالات مربوط به پرونده احضار کرده و مورد بازجويي قرار دادند .

وي تصريح کرد : در طول اين بازجويي ها، زماني که متهم با ادله هاي کشف شده توسط کارشناسان پليس فتا از ردپاي وي در سرقت اينترنتي روبه رو شد،راهي جز اعتراف به بزه انتسابي نيافته و علت و انگيزه خود را از سرقت انجام شده طي اظهاراتي تأمل برانگيز عنوان کرد.

به گفته رئیس پلیس فتا غرب تهران سارق اينترنتي با مراجعه به يکي از سايت هاي بازي آنلاين و شرکت در آن، پس از مدتي به قدري به اين بازي آنلاين اعتياد پيدا کرده بود که براي موفقيت بيشتر و پيشي گرفتن از رقباي خود در اين بازي، اقدام به فريب مردم و دريافت رمز دوم کارت عابر بانک آنها مي کرده است. سارق با استفاده از اطلاعات و رمز دوم حساب بانکي قربانيان خود، از موجودي حساب آنها براي خريد در بازي آنلاين و در اختيار گرفتن ابزار بيشتر وپيشي گرفتن از رقباي خود در بازي استفاده مي کرده است.

سرهنگ باقريان ادامه داد: با توجه به اظهارات و اعترافات متهم و نيز پذيرش بزه انتسابي و پس از آنکه متهم رضايت شاکي را جلب کرد، پرونده جهت رسيدگي و صدور حکم قضايي به داسراي عمومي و انقلاب شهريار ارجاع داده شد.