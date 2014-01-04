شورای ورزش و جوانان در شهرستان بهارستان تشکیل شد

ذبیح الله اردویی در گفتگو با مهر اظهار داشت: خوشبختانه با تغییرات اخیر در حوزه مدیران اجرایی بویژه فرماندار شهرستان، شاهد آغاز روند رو به رشدی در حوزه ورزش شهرستان هستیم.

وی افزود: هم اکنون نگاه کلی به سمت ورزش و جوانان، مثبت است که باید همراه با نگاه کارشناسی باشد، به طور قطع نگاه کارشناسی می تواند چشم انداز روشنی را برای این حوزه در بهارستان ترسیم کند.

این مسئول با اشاره به اینکه در سطح شهرستان در حوزه های مختلف به ویژه در بحث ورزش و جوانان شاهد توفیقات چشمگیری هستیم، عنوان کرد: به طور قطع با تشکیل و آغاز به کار شورای ورزش و جوانان در شهرستان، بحث حمایت و ساماندهی ورزشکاران و اجرای طرحهای مختلف در این حوزه در اولویت قرار خواهد گرفت.

اردویی از بررسی مسائل و مشکلات حوزه ورزش و جوانان در شورای ورزش خبر داد و یادآور شد: خوشبختانه برغم برخی کاستی ها در حوزه ورزش، شهرستان بهارستان دارای پتانسیل ها و استعدادهای بالقوه ای در رشته های ورزشی مختلف است و تاکنون ظرفیت ای موجود با افتخار آفرینی جوانان برومند این منطقه در مسابقات آسیایی و کشوری رشد بی نظیری داشته است.