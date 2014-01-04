مديران نبايد كار مردم را به فردا بيندازند/رعايت اخلاق حسنه مورد توجه قرار گيرد

به گزارش خبرنگار مهر، آيت الله غلامعلي نعيم آبادي پيش از ظهر شنبه در جلسه شوراي اداري استان هرمزگان عنوان كرد: بنده به مديران توصيه مي كنم تا رفتار و زندگاني پيامبر بزرگوار اسلام (ص) در دوران مديريت پيامبر را مطالعه كنند تا متوجه شوند كه پيامبر اسلام، چگونه در مقطع حساس مديريتي كار مي كرد.

وي در ادامه خواستار توجه به اخلاق حسنه در جامعه شد و افزود: دشمنان مي خواهند، اسلام را دين خشني جلوه دهند، اين در حالي است در دين اسلام بسيار بيشتر از تمامي اديان و فرهنگ ها بر لزوم داشتن اخلاق خوب و حسنه تاكيد شده است.

نماينده ولي فقيه در استان هرمزگان ادامه داد: مديران و مسئولان كشور، نمايندگان نظام جمهوري اسلامي ايران محسوب مي شوند و بدترين مدير كسي است كه كاري كه مي تواند امروز براي مردم انجام دهد را به فردا بيندازد و اخلاق درستي نداشته باشد.

آيت الله نعيم آبادي در ادامه با بيان اينكه ما مي دانيم در همه جاي كشور محروميت هايي وجود دارد، تصريح كرد: مردم در استان هرمزگاني كه به پايتخت اقتصادي كشور معروف است، نيازهاي جدي دارند كه بدون اعتبارات مناسب نمي توان اين نيازها را رفع كرد.

وي اضافه كرد: روستاهايي در اين استان وجود دارد كه با اختصاص چند ميليارد بودجه و احداث سد از آب مناسب برخوردار مي شوند و لازم است تا مسئولان به اين موارد توجه كنند.

امام جمعه بندرعباس گفت: در ساير بخش ها همچون راه و بهداشت و درمان نيز استان هرمزگان با مشكلاتي مواجه است كه اميدواريم توسط دولت اعتبارات مناسبي براي حل آن تصويب شود.