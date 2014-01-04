به گزارش خبرگزاري مهر، سیدامیر حسین قاضی زاده هاشمی با اشاره به مشکلات و آسیب‌های حوزه جوانان گفت: جوانان قشری جدا از سایر افراد جامعه نیستند و آسیب هم یک باره وارد زندگی اجتماعی افراد نمی‌شود بلکه به مرور در جامعه ورود پیدا می کند. خانواده باید آسیب‌های اجتماعی و روانی جوان خود را تشخیص داده و آنها را کنترل و برطرف کند. سایر نهادهای اجتماعی و فرهنگی هم باید برای رفع مشکلات جوانان و ریشه کن نمودن آسیب‌های فضاهای اجتماعی بخصوص فضای مجازی اقدام کنند.

وی با اشاره به آسیبی که در فضاهای مجازی برای جوانان وجود دارد اظهار داشت: تمامی آسیب های اجتماعی خواسته و ناخواسته در جوان ایجاد اشتیاق می‌کند و جوان برای انجام آنها شوق دارد، در فضای مجازی نیز این امر بستگی به خواسته و میل جوان دارد که به سمت استفاده درست یا سوء استفاده از این فضا برود.

این نماینده مجلس تصریح کرد: افزایش مهارت استفاده درست از فضاهای مجازی از همان ابتدا باید به جوانان آموزش داده شود تا بعدها افراد دچار مشکلات مختلف روحی، جسمی و روانی نشوند.