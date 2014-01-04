راه اندازی شهرک صنعتی سنگ در شمال آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر، موید حسینی صدر ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با اعلام اینکه بزودی عملیات اجرایی نخستین شهرک سنگ آذربایجان غربی در خوی آغاز می شود، افزود: مطالعات اجرایی این طرح با توجه به ظرفیتهای سنگ و معادن در خوی به پایان رسیده و بزودی عملیات اجرایی این طرح با سرمایه گذاری بخش خصوصی در این شهرستان آغاز می شود.

وی با بیان اینکه برای اجرای این شهرک بیش از 540 هکتار از اراضی ملی واگذار شده که در مرحله اول 100 هکتار آماده سازی می شود، ادامه داد: برای آماده سازی و تامین زیر ساختها و اجرای مرحله اول آن شرکت شهرکهای صنعتی استان 75 میلیارد ریال هزینه می شود.

نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی با اعلام اینکه با احداث این شهرک بیش از 100 واحد فراوری سنگ کلیه مراحل فراوری سنگهای معدنی را انجام می دهند، گفت: ایجاد شهرک صنعتی سنگ در راستای فرآوری، جلوگیری از صادرات به نام سایر استانها و کاهش هزینه ها در استان ضروری است.



حسینی صدر همچنین با اشاره به اجرای طرح مطالعاتی شهرک صنعتی کانی های غیر فلزی در خوی بعنوان یکی از مصوبات سفر هیئت دولت به آذربایجان غربی، اعلام کرد: در تامین آب مورد نیاز با مشکلاتی مواجه بودیم.

وی گفت: ناحیه صنعتی ایواوغلی خوی یکی از نواحی صنعتی استراتژیک آذربایجان غربی به دلیل نزدیکی به تبریز و ارومیه، مرزهای جلفا، بازرگان و رازی، قرار گرفتن در مسیر اتوبان تهران- اروپا و در بین 2 منطقه آزاد تجاری ارس و ماکو، نزدیکی به منطقه ویژه اقتصادی سلماس و نزدیکی به راه آهن سراسری است.

وی با بیان اینکه ناحیه صنعتی ایواوغلی خوی تا 400 هکتار قابل توسعه است، اعلام کرد: هم اکنون 100 واحد صنعتی در نواحی و شهرکهای صنعتی آذربایجان غربی در حال نصب سوله و ماشین آلات بوده که با راه اندازی آنها در بخش اشتغال تحولی بزرگ روی می دهد.

