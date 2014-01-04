خطر ابتلا به سرطان مثانه با رنگ کردن مکرر مو

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر ولي الله حسين پور متخصص پوست و مو با اعلام اين مطلب گفت: کلاه های پلاستیکی که پس از رنگ کردن روي سر قرار مي گيرد با ایجاد گرما بيشترين آسيب را ايجاد مي کند.

وی افزود: رنگها به 3 دسته موقت، نيمه موقت و دائم تقسيم مي شود و هر چه رنگ دائمي تر باشد احتمال آسيب زايي و عوارض ايجادکننده آن افزايش مي يابد.

حسین پور تصريح کرد: با توجه به آنکه آنتي اکسيدان باعث جلوگيري از پيري زودرس مي شود و در حفظ سلامت تأثير به سزايي دارد، استفاده از اکسيدان که در رنگ کردن مو بسيار کاربرد دارد، تهديدکننده سلامت محسوب مي شود.

وي نسبت به دکلره کردن مو هشدار داد و عنوان کرد: ماليدن وازلين به پوست سر قبل از رنگ کردن مو تا حدودي از اين عوارض و آسيبها مي کاهد.