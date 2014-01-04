60 درصد سبد نیاز هزینه ای خانوارهای مددجو بحث مسکن است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین علیمحمدی ظهر شنبه در جلسه کمیته امداد افزود: در چند سال اخیر افزون بر 10 هزار مسکن مددجویی در گیلان ساخته و به متقاضیان تحویل شده است.

وی اظهارداشت: علاوه بر این به خانواده های که متقاضی مسکن مهر بودند تا سقف 10 میلیون تومان بصورت بلاعوض به آنان پرداخت شده است.

مدیرکل کمیته امداد گیلان گفت: بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی امتیازات گاز، برق، آب، هزینه های شهرداری، خدمات فنی و مدیریتی برای ساخت منازل مددجویان این نهاد رایگان است.

وی افزود: ساخت و تامین مسکن برای مددجویان از اولویت های مهم کمیته امداد است.

علیمحمدی با بیان اینکه ماهانه پنج میلیارد و 800 میلیون تومان حقوق به مددجویان کمیته امداد گیلان پرداخت می شود، اظهارداشت: این نهاد انقلابی نقش مهمی در محرومیت زدایی جامعه دارد.

وی همچنین از کمیته امداد امام خمینی (ره) به عنوان نهادی ارزشی در راستای ریشه‌ کن کردن فقر و محرومیت نام برد و گفت: این یادگار ارزشمند امام راحل نقشی تعیین کننده در شناسایی و توانمندسازی قشر محروم و نیازمند جامعه دارد.

مدیرکل کمیته امداد گیلان افزود: تلاش در راستای ترویج و نهادینه کردن فرهنگ زکات در جامعه از دیگر اقدامات ارزشمندی است که در طول چند سال اخیر از سوی کمیته امداد امام اجرا و با جدیت دنبال می‌ شود.

وی در ادامه از زكات به عنوان یكي از اركان اساسي اسلام نام برد و یادآورشد: زكات به عنوان فريضه الهي و امربه معروف می تواند نقش بسزایی در رفع و ریشه‌ کن ساختن محرومیت در جامعه داشته باشد.