به گزارش خبرنگار مهر، علي رضايي ظهر شنبه در كميسيون اقتصاد، سرمايه‌گذاري و گردشگري شوراي اسلامي شهر همدان با بيان اين مطلب افزود: حمايت از سرمايه‌گذاران و ايجاد درآمدهاي پايدار از دغدغه‌هاي اصلي شوراي چهارم و كميسيون سرمايه‌گذاري است كه اين موضوع در دست پيگيري است.

رضايي اضافه كرد: باید طرح‌هاي پيشنهادي سرمايه‌گذاري مورد بررسي قرار گيرد و در صورت نياز شهر، حمايت‌ها و سياست‌ها مطابق آن مطرح و تصميم‌گيري شود.

وي با بيان اينكه طرح‌هاي سرمايه‌گذاري بايد توسط شهرداري امكان‌سنجي و مشخص شود، تأكيد كرد: همچنين باید فراخوان طرح‌هاي پيشنهادي براي جذب سرمايه‌گذار ارائه شود.

نايب رئيس شوراي اسلامي شهر همدان نیز در اين جلسه اهميت حمايت از سرمايه‌گذار را در راستاي تأمين منافع شهر دانست.

محمد تبريزي اضافه كرد: اجراي پروژه‌هاي اثرگذار محرك توسعه منطقه مورد نظر است و باید در این زمینه از پتانسیل ها غافل نشد.

تبريزي با اشاره به مشكل دريافت تسهيلات بانكي براي سرمايه‌گذاران اظهار داشت: بايد موانع پيش روي سرمايه‌گذاران را برداشته و تدابيري براي رفع مشكلات اتخاذ کرد.

وی با بيان اينكه اهداف و نظر مساعد شوراي چهارم در راستاي توسعه همه‌جانبه شهر است، گفت: مجموعه شورا و شهرداري همدان به دنبال منافع عمومي و تحقق آن در بحث سرمايه‌گذاري است.