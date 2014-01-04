95 مركز براي توزيع سبد كالايي در كردستان تعيين شد

پيمان اسراري در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تصميم دولت مبني بر توزيع سبد كالايي خانوار اظهار داشت: در پي اعلام اين طرح برنامه ريزي هاي لازم از سوي سازمان صنعت، معدن و تجارت كردستان و شهرستانهاي تابعه صورت گرفته است و آمادگي لازم براي اجرايي كردن اين طرح وجود دارد.

وي با اشاره به اينكه در حال حاضر 95 مركز در استان كردستان براي پخش و توزيع اين سبد كالايي مشخص شده است، عنوان كرد: توزيع سبد كالايي خانوارهاي كردستاني در فروشگاه هاي زنجيره اي، شركت هاي تعاوني و مراكز معتبر توزيع و عرضه مي شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان با اشاره به برنامه ريزي هاي دولت در خصوص چگونگي توزيع اين بسته كالايي گفت: براساس برنامه ریزی صورت گرفته، توزیع سبد کالایی برای جامعه هدف کارمندان دولت، کارگران، بازنشستگان، فرهنگیان، مددجویان کمیته امداد حضرت امام (ره)، افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی، دانشجویان متاهل و خبرنگاران در دو مقطع زمانی در بهمن و اسفند ماه سال جاری اجرايي و عملياتي مي شود.

وي با اشاره به محتويات اين بسته كالايي يادآور شد: بر اساس تصميم دولت این سبد کالایی در هر نوبت شامل پنج کیلوگرم برنج، دو کیلوگرم مرغ منجمد، 900 گرم روغن نباتی، 400 گرم پنیر و 900 گرم تخم مرغ است كه در اختيار خانوارها قرار مي گيرد.

اسراري با اشاره به اينكه، واحدهای تولیدی محصولات لبنی استان كردستان آمادگی خود را برای تامین پنیر مورد نیاز این سبدهای کالایی اعلام كرده اند، ادامه داد: با توجه به ذخیره سازی مناسب برای تامین برنج و گوشت مرغ هيچ گونه مشكلي در استان كردستان نداريم.

وي در پايان به آمادگي استان كردستان در حوزه ذخيره سازي كالاهاي اساسي خبر داد و افزود: ذخیره سازی کلیه کالاهای اساسی و تنظیم بازار شامل انواع: برنج، حبوبات، روغن، مواد پروتئینی، گوشت قرمزمنجمد و مرغ منجمد و همچنین نهاده های دامی توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت، شرکت غله و خدمات بازرگانی و شرکت پشتیبانی امور دام استان کردستان صورت گرفته است و هیچ گونه کمبودی در زمینه ذخیره سازی کالاهای استان كردستان وجود ندارد.