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۱۴ دی ۱۳۹۲، ۱۴:۵۶

ساخت مجتمع تجاری الماس در شهر محمدیه آغاز شد

ساخت مجتمع تجاری الماس در شهر محمدیه آغاز شد

قزوین- خبرگزاری مهر: عملیات اجرایی مجتمع تجاری الماس در شهر محمدیه به عنوان بزرگترین و زیباترین مجتمع تجاری استان در شهر محمدیه آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، عملیلت اجرایی مجتمع تجاری الماس ظهر شنبه با حضور حجت الاسلام موسوی موینی امام جمعه شهر محمدیه، حجت الاسلام مصطفی نوروزی مدیرکل اوقاف و امورخیریه استان، محمدجواد خردمند رئیس بنیاد توسعه و عمران موقوفات قزوین در شهر محمدیه آغاز شد.

مجتمع تجاری الماس در زمینی به مساحت دو هزارو 840 متر با زیربنا یک هزارو 300 متر مربع در هفت طبقه شامل دو طبقه پارکینگ و سه طبقه واحد تجاری و یک طبقه بازیگاه و یک طبقه تالار پذیرایی احداث خواهد شد.

این پروژه متعلق به اداره اوقاف و موقوفه مسجد جامع محمدیه بوده که توسط بنیاد توسعه موقوفات با مشارکت شرکت مهندسی سازه شایان در مدت 40 ماه ساخته خواهد شد.

مجتمع تجاری الماس در شهر محمدیه با اعتباری بالغ بر 30 میلیارد تومان احداث خواهد شد.

کد مطلب 2207449

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