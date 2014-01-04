60درصد مشکلات احزاب مربوط به حاکمیت است

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی کواکبیان دبیرکل حزب مردم‌سالاری در نشست مشترک احزاب و تشکل های سیاسی با وزیر کشور که صبح امروز در سالن پیامبر اکرم وزارت کشور برگزار شد،با بیان اینکه عقل شرعی و سیاسی ما اقتضا می‌کند که احزاب در کشور نهادینه شوند، گفت: مطرح شدن بحث منشور حقوق شهروندی از سوی رئیس جمهور، نشان می‌دهد که بحث احزاب برای آقای روحانی مهم است و همه به دنبال قدرت گرفتن احزاب هستند.

وی ضمن انتقاد از رفتار سیاسی احزاب ادامه داد: 60 درصد مشکلات احزاب مربوط به حاکمیت و 40 درصد مربوط به خود احزاب و فرهنگ سیاسی مردم است.

کواکبیان با بیان اینکه این جلسه باید حتماً خروجی داشته باشد، یادآور شد: باید هیئتی و جمعی منتخب شوند و این جلسات ادامه داشته باشد.

دبیر کل حزب مردمسالاری با اشاره به بحث اصلاح قانون احزاب خاطرنشان کرد: بنده به آقای مجاهدی گفتم که چرا حزب مشارکت و مجاهدین را توقیف کرده ‌اید که او پاسخ داد ما بنا بر اصل 168 قانون اساسی این کار را انجام داده‌ایم بنابراین هنوز فرق جرم سیاسی و جرم امنیتی در کشور ما مشخص نیست.

وی تصریح کرد: هیچ یک از کاندیداهای ما در انتخابات 92 شاخص حزبی نبودند و عملکرد حزبی نداشتند، از این رو بحث تحزب باید در کشور تقویت شود.